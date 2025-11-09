Sidabro medalį olimpinėse žaidynėse iškovojusi Bgirl Nicka imasi naujo iššūkio

Tai – renginys, kurio finalą stebi milijonai žiūrovų visame pasaulyje. Negana to, būtent šis turnyras gali apversti šokėjų gyvenimus aukštyn kojomis. Po jo atsiveria durys į tarptautines scenas, keliones bei pasaulinį pripažinimą.
O šių metų renginyje Lietuvos žiūrovų laukia ir įkvepiantis akcentas – savo talentą čia demonstruos ir Bgirl Nicka.
Ji – viena ryškiausių Lietuvos „breaking“ atstovių, garsėjanti galingais judesiais, aiškiu stiliumi, nenuginčijama scenos charizma ir savo firminiu „UFO Spin“. Nicka ne tik atstovauja šalį tarptautiniuose renginiuose, bet ir įkvepia jaunas šokėjas bei šokėjus nebijoti būti savimi ir kurti savitą, drąsų ritmą.
„Breaking“ šokiui Nicka susižavėjo dar būdama 5-erių – nuo to laiko tai ją užvaldė. O būdama 10-ies, ji apsisprendė tam paskirti savo gyvenimą. Kaip sako pati, net ir tuomet, kai kūnas pavargęs, jos siela ir širdis visuomet ir toliau nori šokti. Savo meistriškumui tobulinti, ji kasdien skiria net šešias valandas praktikos.
„Nesikoncentruok tik į pergalę. Būk čia ir dabar, daryk tai, ką moki, ir pasitikėk, kad viskas ateis tinkamu metu. Šiandiena – didžiausia dovana, kurią gali turėti, todėl atiduok viską, ką gali, ir būk dėkingas už šią akimirką“, – apie savo svarbiausią pamoką sako ji.
Pastaruoju metu „breaking“ kultūra sparčiai plečiasi visoje Lietuvoje. Tai – subkultūra, kurioje susijungia sportinė disciplina, meninė laisvė ir bendruomeniškumas. O tokie renginiai kaip „Red Bull BC One“ įkvepia jaunimą tikėti, kad nepriklausomai nuo to, iš kur esi – talentas, užsispyrimas ir savitas stilius gali nuvesti į pačią ryškiausią sceną.
Pirmasis „Red Bull BC One“ renginys įvyko 2004 metais Šveicarijoje, o šiandien jo finalai vyksta nuo Niujorko iki Tokijo.
Įspūdingą atmosferą kuria ne tik galinga muzika, ryškūs šviesų šou ir aistringa publika, bet ir ypatingas formatas: čia varžomasi vienas prieš vieną principu, tad kiekviena akimirka – tikras charakterio, kūrybos ir technikos išbandymas.
Įdomu tai, kad per visą „Red Bull BC One“ istoriją vos keli šokėjai yra laimėję titulą daugiau nei vieną kartą, o tai įrodo neįtikėtinai aukštą meistriškumo lygį.
„Red Bull BC One“ – jau šį sekmadienį, 12 val. per TV6!
