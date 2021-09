Sensaciją Čempionų lygoje sukūrusios „Sheriff“ treneris: „Didžiuojuosi savo vyrukais“

Svečiai pirmavo po 25-ąją minutę pelnyto Jasurbeko Jachšibojev įvarčio, kol po pertraukos iš 11 m baudinio Karimas Benzema rezultatą išlygino. Madrido ekipa kūrė vieną progą po kitos, bet dar sykį nuginkluoti svečių vartininko taip ir nesugebėjo.

Galiausiai jau 90-ąją minutę Sebastians Thillas nuostabiu smūgiu iš už baudos aikštelės ribų išplėšė sensacingą „Sheriff“ pergalę.

„Tai buvo pilnas emocijų pilnas mačas. Didžiuojuosi savo vyrukais, jie nuveikė neįtikėtiną darbą. Mes nusipelnome šio rezultato. Žinojome, kad mums teks dažnai kentėti ir daug gintis, bet tas buvo neišvengiama. Mes tai darėme labai gerai. Kai reikėjo, mes sugebėjome pereiti iš puolimo į gynybą ir kokybiškai užpulti“, – po mačo sakė „Sheriff“ treneris Jurijus Vernydubas.

„Mes esame teisingame kelyje. Visada yra ką tobulinti, bet negaliu nieko daugiau prašyti iš komandos. Tačiau neturime užriesti nosies, nes iki atkrintamųjų dar ilgas kelias. Tai sunki grupė, kur mūsų laukia dar ne vienas sunkus susitikimas“, – pridūrė jis.

„Atvykome čia pergalės. Nevažiavome, kad tik pasėdėtume – žinome, kokie geri mūsų žaidėjai. Laimei, Madridas savo šansais nepasinaudojo, o mes juos išnaudojome“, – teigė ir Moldovos klubo kapitonas Frankas Castaneda.

Nors formaliai atstovauja Moldovą, „Sheriff“ ekipa iš tiesų gina Padniestrės teritorijos garbę. Tai respublika, kuri turi savo valiutą vėliavą, herbą ir himną, bet oficialiai ji nėra pripažinta valstye.

Apie šios teritorijos istoriją ir klubą, valdolą oligarchų, galite paskaityti ČIA.

- Founded in 1997

- Total market value of $13.61M

- First ever season playing in the #UCL



Sheriff Tiraspol have pulled off one of the biggest upsets in UCL history 😱 pic.twitter.com/CZYD7szAPD