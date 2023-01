Sedekerskio karjeros mačas neišgelbėjo – lietuviškų klubų akistatoje triumfavo Šaro auklėtiniai

Pirmajame kėlinyje rezultatas buvo apylygis, bet katalonai į priekį šovė dar prieš pertrauką. Po atkarpos 13:3 jie įgijo dviženklį pranašumą (43:33).

Prasidėjus trečiajam kėliniui jie sėkmingai kontroliavo mačo eigą, bet kėliniui artėjant prie pabaigos „Baskonia“ kiek pabudo ir prisivijo varžovus 63:64.

Vis dėlto „Barcelona“ lemiamo ketvirčio metu vėl susigrąžino dviženklį pranašumą ir nutolo (81:70). Baskai dar mėgino šturmuoti ir priartėjo iki 5 taškų (83:78), bet perlaužti rungtynių eigos jiems galutinai nepavyko.

