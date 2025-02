Savo pasirodymą „Visų žvaigždžių“ savaitgalyje įvertinęs Buzelis: „Dėjimų konkurse dalyvaučiau dar kartą“

„Tiesiog turiu atlikti savo dėjimus – viskas paprasta, reikia vykdyti planą. Tą dėjimą atlieku visada, bet šįkart nepavyko. Tikrai jaučiau, kad galėjau patekti į finalą“, – po konkurso sakė M.Buzelis.

Nepaisant nuviliančio rezultato, 206 cm ūgio naujokas demonstravo pasitikėjimą savimi, jis išliko ryžtingas ir entuziastingas. Jo tikslas – tęsti legendinio Michaelo Jordano palikimą Čikagoje.

„Dešimt iš dešimties. Dalyvaučiau dar kartą, tikrai. Bet pirmiausia noriu tapti „Visų žvaigždžių“ rungtynių žaidėju – tai pagrindinis tikslas. Šis savaitgalis buvo nuostabus“, – taip savo savaitgalį įvertino M.Buzelis, kuris penktadienį taip pat žaidė „Kylančių žvaigždžių“ rungtynėse.

Nors M.Buzelis nelaimėjo dėjimų konkurso, tai gali suteikti jam papildomą impulsą kovoje dėl geriausio sezono naujoko vardo.

Vienas pagrindinių pretendentų į šį titulą – San Antonijaus „Spurs“ gynėjas Stephonas Castle’as – tapo „Kylančių žvaigždžių“ rungtynių MVP ir užėmė antrąją vietą dėjimų konkurse.

Tuo tarpu pagrindiniu vakaro triumfatoriumi tapo Macas McClungas – pirmasis krepšininkas, kuris laimėjo dėjimų konkursą tris kartus iš eilės. Jis atliko keturis įspūdingus dėjimus, įskaitant šuolį per „KIA“ automobilį, ir visus kartus pelnė maksimalų 50 taškų įvertinimą.

M.Buzelis užėmė paskutinę – ketvirtąją – vietą tarp keturių dalyvių. Be jo ir M.McClungo, konkurse taip pat varžėsi Milvokio „Bucks“ atstovas Andre Jacksonas jaunesnysis.

„Bulls“ naujokas iš esmės prarado galimybę kovoti dėl titulo, kai praleido visus penkis bandymus pirmajame dėjime.

Nepaisant nesėkmės, M.Buzelis neslėpė noro dar kartą išbandyti jėgas dėjimų konkurse.

„Manau, kad dalyvaučiau dar kartą“, – užtikrintai pareiškė jis. „Kodėl gi ne?“

EVERY MAC MCCLUNG DUNK FROM THE 2025 #ATTSlamDunk 🤯



He scored a 50 on EVERY dunk 📈 pic.twitter.com/AZ1tLQXHuF