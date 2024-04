Savaitgalį laukia dar penki A lygos mačai: ar „Žalgiris“ Marijampolėje bus pristabdytas?

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“. Balandžio 27 dieną, 15 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Šeštadienį džiugiečiai sieks antrą sykį iš eilės atimti taškus iš debiutantų.

Palyginus su Vilniaus rajono ekipa, „Džiugo“ situacija turnyro lentelėje yra puiki. Andriaus Lipskio kariauna yra sužaidusi akistata mažiau ir oponentus lenkia 8 taškais. Jei telšiškiai džiaugsis penktuoju laimėjimu, komandas skirs dviženklė praraja ir tokį skirtumą likviduoti bus išties sudėtinga. Atsarginiam vartininkui Ivanui Baturinui debiutas pernelyg nesusiklostė, tad antru bandymu latvis turės galimybę pasirodyti sėkmingiau. Šeimininkams nepadės traumą patyręs Marius Paukštė, be to, dėl diskvalifikacijos nepasirodys svarbus saugas Davidas Brazao.

Po gero rezultato Panevėžyje debiutantams pristigo sėkmės – septintasis pralaimėjimas buvo patirtas prieš Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus. Tiesa, žaidimo atžvilgiu Donato Vencevičiaus kariauna neatrodė, jog būtų puolusi į krizę. Pastaruoju metu „TransINVEST“ klubui nepadeda praėjusiame sezone „Džiuge“ sužibėjęs vartininkas Simone Moschinas, kurį laiką nerungtyniauja ir Ričardas Šveikauskas. Nemaža dalis oponentų nuo Vilniaus rajono komandos yra atitrūkusi, tad pergalė leistų ne tik pakilti iš paskutinės vietos, bet ir priartėti prie turnyro lentelės vidurio.

Kauno rajono „Hegelmann“ – „Kauno Žalgiris“. Balandžio 28 dieną, 13 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1.

Žalgiriečiai nuo būsimų varžovų turnyro lentelėje atsilieka 5 taškais.

Mėlynai balti yra antri daugiausiai čempionate iškovoję pergalių – penkias. Tai leidžia su 18 taškų rikiuotis antroje pozicijoje, visgi, artėjantis tvarkaraštis bus labai sudėtingas, be to, artėjančiame „FPRO LFF taurės“ etape laukia Alytaus DFK „Dainava“. Jei „Hegelmann“ futbolininkams pavyks panašiu rimtu pradėti antrą ratą – tarp kai kurių tiesioginių varžovų atsirastų dviženklis atotrūkis. Nors ekipos sudėtis nėra gili – komandos nekamuoja traumos bei diskvalifikacijos.

Laikinojo vyr. trenerio Nerijaus Mačiulio nepralaimėtų rungtynių serija baigėsi po labai netikėtu rezultatu patirto pralaimėjimo prieš Gargždų „Bangą“. Vis dėlto trys iš eilės laimėtos rungtynės leido atsispirti nuo dugno ir su 13 taškų rikiuotis 5-oje vietoje. Kauniečių laukia taip pat ganėtinai sudėtingas artimiausias tvarkaraštis, o sekmadienio dvikovoje nežais diskvalifikuotas Žanas Benedičičius. N. Mačiuliui esant prie vairo, dvikovos su „Hegelmann“ būdavo labai rezultatyvios ir pergalingos.

Gargždų „Banga“ – FA „Šiauliai“. Balandžio 28 dieną, 15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Gargždiškiai turi progą sukurti dar vieną staigmena.

„Banga“ per pirmuosius 10 turų nustebino – iškovotos net trys pergalės išvykoje, patirti vos du pralaimėjimai ir su 14 taškų rikiuojamasi 4-oje pozicijoje. Komanda be Roberto Vėževičiaus žaidžia pakankamai rezultatyviai, pirmuoju smuiku griežti pradėjo Valdas Paulauskas. Sugrįžus į rikiuotę Carlosui Eduardo ir Benui Šatkui, gynyba taip pat nebraška – vidutiniškai praleidžiama daugiau nei po įvartį per rungtynes. Šiame sezone „Banga“ kol kas nė sykio nenugalėjo namuose, tad žaidėjai turės papildomos motyvacijos palepinti savo sirgalius. Mačą dėl diskvalifikacijos praleis Matas Ramanauskas.

Šiauliečiams po pergalių niekaip nepavykta įsibėgėti. Su 7 pelnytais įvarčiais ir 10 taškų Mindaugo Čepo treniruojami futbolininkai žengia aštunti, tiesa, pergalė bei palankiai susiklostę rezultatai kituose stadionuose leistų pakilti iki turnyro lentelės vidurio. Per tris sezonus Lietuvos čempionate „Banga“ yra bene palankiausias varžovas – per devynis mačus nepatirta nė viena nesėkmė, maža to, išvykoje buvo nuskintos dvi pergalės. Tiesa, įvertinus komandų formą pastaruoju metu galima tikėtis neprognozuojamos kovos.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 28 dieną, 17 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:3.

Marijampoliečiai žalgiriečius pasitiks po puikios pergalės Šiauliuose.

„Sūduva“ slogesnę atkarpą pakilo užmarštyje Saulės mieste, kai pademonstravus charakterį buvo nugalėta FA „Šiauliai“. Dovydo Lastausko treniruojama ekipa turi 12 taškų ir yra visiškai netoli turnyro lentelės vidurio. Gynybos linija yra optimalios sudėties, tiesa, iškritęs iš rikiuotės yra Rokas Filipavičius, savo ruožtu, Artiomas Fiodorovas praėjusiame mače nežaidė – abu šie žaidėjai siuntė kamuolį į „Žalgirio“ vartus pirmame rate. Praėjusiais metais vienas žalgiriečių vizitas Marijampolėje baigėsi netikėtu pralaimėjimu.

Sostinės klubas, kol kiti reguliariai klumpa, žygiuoja be užsikirtimų – iškovotos net šešios pergalės iš eilės. „Žalgiris“ savo sąskaitoje turi 25 taškus, artimiausią varžovą lenkia 7 taškais bei nė vienerių rungtynių nebuvo baigęs be įmušto įvarčio. Marijampolės komandai daug problemų pasiruošęs kelti legionierius iš Dramblio Kaulo Kranto – Adama Fofana, kuris su Liviu Antaliu bei Nikola Petkovičiumi braunasi tarp rezultatyviausių pirmenybių žaidėjų. Vilniečių laukia sudėtinga išvyka, bet jie yra ryškūs susitikimo favoritai.

Alytaus DFK „Dainava“ – „Panevėžys“. Balandžio 28 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Pirmasis sezono mačas iš Alytaus bus transliuojamas LRT Plius kanalu.

„Dainava“ po kelių nepralaimėtų dvikovų iš eilės patyrė pralaimėjimus trejose pastarosiose rungtynėse, tiesa, tada buvo žaista su praėjusio sezono grandais, o dabar laukia ketvirtasis toks išbandymas. Sergejaus Kuznecovo kariaunai, neabejotinai, papildomu impulsu taps pirmosios rungtynės Alytuje ir gausus savo sirgalių palaikymas. Vis dėlto praėjusi dvikova nesusiklostė sėkmingai Gilbui Gračiovui – legionierius iš Ukrainos dėl traumos nebaigė mačo Vilniuje. Tai bus dviejų nerezultatyviausių ekipų akistata.

„Panevėžys“ savaitės viduryje nerungtyniavo – dvikova namuose su „Džiugu“ dėl gausiai iškritusio sniego bei netinkamos aikštės kokybės buvo atidėtos. Aukštaitijos sostinės atstovai pirmąjį ratą baigė vos su viena pergale, pozityvo taip pat neįpučia Lino Klimavičiaus, Marko Benetos ir Ernesto Veliulio traumos, Mindaugo Grigaravičiaus karjeros pabaiga bei tai, jog dėl diskvalifikacijos gimtajame mieste nežais Matijus Remeikis. Strategui Gino Lettieri teks spręsti vietinių futbolininkų dilemą, nors gali būti, jog kažkuris iš pirmojo trejeto bus pasiruošęs sugrįžimui.