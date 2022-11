Saudo Arabija euforijoje: Karalius trečiadienį paskelbė visuotina poilsio diena  

C grupėje visoms komandoms sužaidus po pirmąsias savo rungtynes paaiškėjo, kad autsaiderės etiketę prieš čempionatą turėjusi Saudo Arabija tapo pogrupio lydere.

Karalius Mohammedas bin Salmanas išplatino pranešimą, kuriame paskelbė laisvą dieną.

„Rytoj, trečiadienį, laisva diena skiriama visiems viešo ir privataus sektoriaus darbuotojams ir studentams“, – skelbė Saudo Arabijos karalius.

Vis tik pergalė prieš Argentiną arabams kainavo brangiai.

Vėliau paaiškėjo, kad dėl patirtų rimtų traumų čempionatas jau po pirmųjų rungtynių baigėsi gynėjui Yasserui Al Shahrani ir kapitonui Salmanui Al Farajui.

Kitose rungtynėse Saudo Arabija susitiks su Lenkija, kuri pirmosiose rungtynėse 0:0 sužaidė su Meksika.

Look at these scenes in the Saudia Arabia dressing room! 👏



These celebrations might go on for an hour or two... 🤣 pic.twitter.com/Gi6l4R8hta