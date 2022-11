Pasaulio futbolo čempionate – ir lietuvišką pasą turintis vartininkas

Jis vakarykštį JAV mačą su Velsu, kuris baigėsi 1:1, pradėjo startinėje sudėtyje ir žaidė visas rungtynes. M. Turnerio futbolininko kelias buvo gana įdomus.

Būdami 14-kos metų talentingiausi futbolininkai pamažu jau ruošiasi profesionalo karjerai, juos akylai seka skautai, savo paslaugas siūlo futbolo agentai.

M. Turnerio situacija buvo visai kitokia: tuo metu dabartinis JAV rinktinės vartininkas ne tik nelankė futbolo treniruočių, bet ir, kaip pripažįsta pats futbolininkas, jis nežiūrėdavo futbolo net ir per televizorių, o vienintelė jo patirtis su futbolu buvo stebint vyresnėlės sesers rungtynes vaikų lygoje arba mušinėjant kamuolį su savo draugais.

Viską pakeitė 2010 metų pasaulio čempionatas, kurį stebėjęs ir šiuo sportu susižavėjęs jaunuolis nusprendė nusipirkti kompiuterinį žaidimą „FIFA“, o vėliau ir pabandyti prisijungti prie savo mokyklos futbolo komandos. Savo poziciją aikštėje jis taip pat gavo atsitiktinumo dėka: į vartus M. Turneris stojo tuomet, kai komandos atrankos metu traumą patyrė vienintelis joje dalyvavęs vartininkas.

Nors mokykloje vartininko komandos pasirodymai nebuvo patys geriausi, tai nesustabdė jo noro tobulėti. M. Turnerio komandoje nebuvo vartininkų trenerio, negana to, komanda apskritai žaisdavo neturėdama jokio rimtesnio pasiruošimo ar taktinio plano, tad žaidėjas norėdamas tobulėti dažniausiai dirbdavo vienas, arba pasikviesdamas vieną iš savo draugų.

Pasak paties M, Turnerio, padėtis, nepaisant visko, vėliau nebuvo gera. Žaidėjas atsimena, jog kontaktą iš universitetų jis turėjo vos kartą, kai vienas iš trenerių buvo atvykęs į vienas rungtynes. Visgi, pasibaigus rungtynėms jaunuolis jokių žinių iš jo nesulaukė, o visi bandymai su juo susisiekti baigėsi be jokio atsako.

Situacija aukštyn kojomis apsivertė tuomet, kai Fairfieldo universiteto treneris stebėdamas vieną iš potencialių komandos naujokų pastebėjo, jog varžovų komandoje žaidęs vartininkas per rungtynes atrėmė daugiau nei 30 smūgių į jo vartus. Atkreipęs dėmesį į M. Turnerio pasirodymą jis vėliau pateikė vartininkui vienintelį šio gautą gautą pasiūlymą prisijungti prie jų universiteto, kurį žaidėjas priėmė per daug negalvodamas.

Universitete M. Turneris pirmą kartą gavo galimybę dirbti su vartininkų treneriu, bet žaidėjo karjera nesiklostė taip sėkmingai, kaip jis tikėjosi. Ilgą laiką jis leido ant suolo, o netrukus po nemalonaus epizodo aikštėje jis rimtai svarstė apskritai mesti futbolą. Rungtynėse su Ionos universitetu M. Turneris nesugebėjo pagauti nuo vartų konstrukcijos atšokusio kamuolio, o šis epizodas sparčiai išpopuliarėjo internete ir tapo sportininko pašaipų objektu.

