Pasaulio čempionate ryškėja tendencija – per 4 mačus pridėtos 64 minutės: paaiškino, kodėl taip vyksta

Nors antrą čempionato dieną pridėto laiko netrūko, tačiau ir atidarymo rungtynės tarp Kataro ir Ekvadoro pabaigoje buvo pridėtos 10 minučių.

Skelbiama, kad FIFA paprašė taikyti naujas gaires, kuriomis siekiama maksimaliai padidinti efektyvų žaidimo laiką.

FIFA teisėjų komiteto pirmininkas Pierluigi Collina pranešė, kad „norima išvengti 42, 43 ar 44 kėlinio žaidimo minučių, todėl keitimai, baudiniai, šventimas, medicininės pagalbos ir VAR turi būti kompensuojama“.

Išsitęsusios rungtynės taip pat verčia žaidėjus kentėti nuo mėšlungio. Štai velsietis Ethanas Ampadu 90+5 minutę turėjo užleisti vietą Josefui Morrellui, nes negalėjo tęsti susitikimo su JAV rinktine, kuriame buvo pridėta 14 žaidimo minučių.

4 - The four single halves with the most stoppage time on record (since 1966) in a single #WorldCup match have all been today:#ENGIRN 1st half (14:08)#ENGIRN 2nd half (13:08)#USAWAL 2nd half (10:34)#SENNED 2nd half (10:03)



Prolonged.