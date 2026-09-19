Sargiūnas prisidėjo prie „Fenerbahče“ pergalės

Nors pirmajame kėlinyje „Fenerbahče“ buvo įgijusi 6 taškų pranašumą (17:11), tačiau pasibaigus ketvirčiui pirmavo minimaliai – 22:21. Spurtą Stambulo klubas surengė dar iki pertraukos ir ilsėtis išėjo turėdamas 8 taškų pranašumą – 47:39.
Po pertraukos Dubajaus ekipa išlygino rezultatą (51:51), o Davis Bertanis tritaškiu persvėrė rezultatą – 54:51. Po trijų kėlinių Š.Jasikevičiaus auklėtiniai jau atsiliko – 64:65.
A perimeter threat too now?
🥶 @Thortontucker caught some ankles and buried the three to finish the play. pic.twitter.com/JiI7LEbU3VREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026
Lemiamo kėlinio metu vyko lygi kova, tačiau lemiamu metu „Fenerbahče“ surengė spurtą ir pasiekė pergalę – 85:77.
I.Sargiūnas per 19 minučių pelnė 4 taškus (1/2 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 5 naudingumo balus.
Eurolygos sezoną Stambulo klubas pradės rungtynėmis namuose su Bolonijos „Virtus“ ekipa, o „Dubai“ taip pat savo aikštėje priims Bolonijos „Virtus“ komandą.
„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris 23 (4/6 trit.), Wade’as Baldwinas ir Trentas Forrestas po 11, Shavonas Shieldsas 10, Braxtonas Key 8.
„Dubai“: Davis Bertanis (4/7 trit.) ir Elie Okobo po 14, Mfiondu Kabengele 9, Tornike Shengelia 8, Mamadi Diakite ir Filipas Petruševas po 7.
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