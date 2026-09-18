Željko Obradovičiaus sugrįžimas pažymėtas triuškinančia „Panathinaikos“ pergale OAKA arenoje

Graikijos vicečempionai 90:69 (25:10, 26:21, 18:13, 21:25) sutriuškino Europos taurės čempionę Breso Burgo JL ir dėl trofėjaus kausis su Salonikų PAOK.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Sylvainas Francisco. Buvęs žalgirietis pelnė 18 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
S.Francisco geriausiai talkino Mathiasas Lessortas – 15 taškų, 12 pridėjo Lefteris Mantzoukas, Kostas Mitoglou – 10, Guerschonas Yabusele – 9.
JL ekipai Tysonas Walkeris įmetė 20 taškų, Assemianas Moulare'as pridėjo 9.
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