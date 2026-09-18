„Real“ po įtemptos kovos pateko į Eurolygos Supertaurės finalą

Pedro Martinezo auklėtiniai Abu Dabyje vykstančiame turnyre po permainingos kovos pratęsime 98:95(18:27, 24:16, 22:20, 24:25, 10:7) palaužė Dubajaus „Dubai“.
Finale lauks praėjusių metų Eurolygos lemiamos kovos pakartojimas tarp „Real“ ir Pirėjo „Olympiacos“. Prieš tai „Dubai“ surems pečius su Stambulo „Fenerbahče“.
Antrajame kėlinyje „Dubai“ jau buvo pabėgę 36:20, o vėliau pirmavo 43:28, bet „Real“ sugebėjo ketvirtį uždaryti spurtu 14:0 – 42:43.
Po pertraukos nė vienai komandai jau nepavyko toliau pabėgti, bet sėkmingesnę atkarpą sužaidęs „Real“ likus žaisti 5 minutes buvo priekyje 78:72, o netrukus antrą tritaškį paeiliui pataikęs Timothe Luwawu-Cabarrot dar labiau tolino savo komandą – 81:74.
Vis tik Xavi Pascualio kariauna nepasidavė ir prieš prasidedant paskutinei minutei Elie Okobo vėl vedė komandą į priekį (86:85), T.Luwawu-Cabarrot suklydo, o tas pats „Dubai“ prancūzas iškart pridėjo dar vieną dvitaškį – 88:85.
HUGE ONE FROM TLC 🔥🔥🔥@RMBaloncesto pic.twitter.com/WVmVpw2z0W— EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026
Lemiama „Real“ ataka buvo patikėta tam pačiam T.Luwawu-Cabarrot, kuris smeigė tritaškį – 88:88. Thomasas Wakupas bandė išplėšti pergalę, tačiau jo tritaškis tikslo nepasiekė ir komandos persikėlė į pratęsimą.
Papildomos atkarpos starte dominavo „Real“ – Andresas Felizas pelnė 5 taškus iš eilės, Facundo Campazzo smeigė tritaškį, o „Dubai“ neturėjo atsakymų – 88:96. E.Okobo penki taškai paeiliui gaivino viltį (93:96), o likus 23 sekundėms komandas skyrė taškas (95:96).
T.Luwawu-Cabarrot prie baudų metimo linijos nesudrebėjo, o McKinley Wrightas tritaškio nepataikė.
„Dubai“: Elie Okobo 24 (7/11 dvit., 4 kld.), Dwayne'as Baconas 19 (8/8 baud., 21 naud.), McKinley Wrightas 12, Tornike Shengelia 11, Mfiondu Kabengele 10.
„Real“: Timothe Luwawu-Cabarrot (4/7 trit., 6 rez. perd.) ir Walteris Tavaresas (7/10 dvit., 7 atk. kam., 22 naud.) po 20, Gabrielis Deckas 15, Jaime Pradilla 13, Andresas Felizas 10.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.