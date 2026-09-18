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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ po įtemptos kovos pateko į Eurolygos Supertaurės finalą

2026-09-18 22:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-18 22:20
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Rungtynių starte strigęs Madrido „Real“ atsitiesė Eurolygos Supertaurės pusfinalyje ir šeštadienį kovos finale.

(Scanpix nuotr.)

Rungtynių starte strigęs Madrido „Real“ atsitiesė Eurolygos Supertaurės pusfinalyje ir šeštadienį kovos finale.

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Pedro Martinezo auklėtiniai Abu Dabyje vykstančiame turnyre po permainingos kovos pratęsime 98:95(18:27, 24:16, 22:20, 24:25, 10:7) palaužė Dubajaus „Dubai“.

Finale lauks praėjusių metų Eurolygos lemiamos kovos pakartojimas tarp „Real“ ir Pirėjo „Olympiacos“. Prieš tai „Dubai“ surems pečius su Stambulo „Fenerbahče“.

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Antrajame kėlinyje „Dubai“ jau buvo pabėgę 36:20, o vėliau pirmavo 43:28, bet „Real“ sugebėjo ketvirtį uždaryti spurtu 14:0 – 42:43.

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Po pertraukos nė vienai komandai jau nepavyko toliau pabėgti, bet sėkmingesnę atkarpą sužaidęs „Real“ likus žaisti 5 minutes buvo priekyje 78:72, o netrukus antrą tritaškį paeiliui pataikęs Timothe Luwawu-Cabarrot dar labiau tolino savo komandą – 81:74.

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Vis tik Xavi Pascualio kariauna nepasidavė ir prieš prasidedant paskutinei minutei Elie Okobo vėl vedė komandą į priekį (86:85), T.Luwawu-Cabarrot suklydo, o tas pats „Dubai“ prancūzas iškart pridėjo dar vieną dvitaškį – 88:85.

Lemiama „Real“ ataka buvo patikėta tam pačiam T.Luwawu-Cabarrot, kuris smeigė tritaškį – 88:88. Thomasas Wakupas bandė išplėšti pergalę, tačiau jo tritaškis tikslo nepasiekė ir komandos persikėlė į pratęsimą.

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Papildomos atkarpos starte dominavo „Real“ – Andresas Felizas pelnė 5 taškus iš eilės, Facundo Campazzo smeigė tritaškį, o „Dubai“ neturėjo atsakymų – 88:96. E.Okobo penki taškai paeiliui gaivino viltį (93:96), o likus 23 sekundėms komandas skyrė taškas (95:96).

T.Luwawu-Cabarrot prie baudų metimo linijos nesudrebėjo, o McKinley Wrightas tritaškio nepataikė.

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„Dubai“: Elie Okobo 24 (7/11 dvit., 4 kld.), Dwayne'as Baconas 19 (8/8 baud., 21 naud.), McKinley Wrightas 12, Tornike Shengelia 11, Mfiondu Kabengele 10.

„Real“: Timothe Luwawu-Cabarrot (4/7 trit., 6 rez. perd.) ir Walteris Tavaresas (7/10 dvit., 7 atk. kam., 22 naud.) po 20, Gabrielis Deckas 15, Jaime Pradilla 13, Andresas Felizas 10.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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