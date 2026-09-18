Džiaugytė pagerino Lietuvos 16-mečių rekordą, Aleknaitė – karjeros rekordą

Ieties metimo jaunių varžybas laimėjusi Liucija Džiaugytė (Kaunas, trenerė R.Ramanauskaitė) numetė 500 g ietį 53,80 m ir pagerino Lietuvos 16-mečių rekordą. L. Džiaugytė laimėjo ir jaunimo varžybas, 600 g ietį numetusi 44,78 m.
Vyrų ieties metime dominavo Kasparas Bačianskas (63,12). Jis artimiausią varžovą aplenkė beveik 9 m.
Disko metime tarp merginų (iki 20 metų) daugiau nei 17 m artimiausią varžovę aplenkė Gabrielė Aleknaitė. Ji diską numetė 45,96 m ir 67 cm pagerino karjeros rekordą.
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