Šansas lietuviui: Kulboka žais NBA vasaros lygoje

23 metų 208 cm ūgio mūsiškį „Hornets“ 2018 m. naujokų biržoje pasirinko 55-uoju šaukimu. Puolėjas prieš tai Šarlotės ekipai Las Vegaso Vasaros lygoje atstovavo du kartus – 2019 ir 2020 metais.

Prieš savaitę „Marca.com“ žurnalistas Rafa Beato skelbė, kad A.Kulboka turėtų pasirašyti sutartį su „Hornets“ ir prisijungti prie komandos kitam NBA sezonui.

A.Kulboka nuo 2019 metų gynė Bilbao „RETAbet“ spalvas, bet Ispanijos klubas jau susitaikė su tuo, jog lietuvis išvyksta, kadangi įsigijo jam pamainą – Gytį Masiulį.

Prabėgusiame sezone Ispanijos lygoje A.Kulboka per 23 minutes įmesdavo 9,2 taško, atkovodavo po 4 kamuolius ir rinkdavo 9,1 naudingumo balo.

Įdomu tai, kad „Hornets“ ekipai Vasaros lygoje atstovaus ir Prienų ekipos garbę prieš keletą metų gynęs LiAngelo Ballas.

Las Vegaso Vasaros lyga vyks rugpjūčio 8–17 dienomis.

The Charlotte Hornets’ summer league roster featuring James Bouknight, Kai Jones and LiAngelo Ball, brother of Hornets star LaMelo Ball.



