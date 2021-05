Pranešama, kad C. LeVertas dvikovą turės praleisti dėl COVID-19 protokolo. Jis negalės žaisti artimiausias 10-14 dienų.

Sezono eigoje po mainų prie „Pacers“ prisijungęs C.LeVertas yra vienas komandos lyderių.

Jis per rungtynes renka 20,2 taško, atkovoja 4,6 kamuolio ir atlieka 5,2 rezultatyvaus perdavimo.

„Pacers“ dar dėl traumų neturės Myleso Turnerio, T.J.Warreno ir nežinoma dėl Malcolmo Brogdono rungtyniavimo.

Atnaujinta 21.17 val.

„Pacers“ įkrintamųjų kovas pasitinka su itin braškančia rotacija. Klubas praneša, kad nežais ne vienas startinės sudėties žaidėjas. Pirmajame mače prieš Šarlotės „Hornets“ nežais Mylesas Turneris, Carisas LeVertas, Jeremy Lambas ir T.J.Warrenas.

Neaišku lieka ar rungtynėse galės pasirodyti Domantas Sabonis, Malcolmas Brogdonas, Edmondas Sumneris ir Aaronas Holiday‘us.

Injury Report:



Brogdon - Questionable (right hamstring)

A. Holiday - Questionable (right toe)

Lamb - Out (left knee)

LeVert - Out (health & safety protocols)

Sabonis - Questionable (left quad)

Sumner - Questionable (left knee)

Turner - Out (right toe)

Warren - Out (left foot)