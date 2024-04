Sajaus ir Jogėlos komandos draugui – kaltinimai išprievartavimu

Dabartinis Martyno Sajaus ir Mato Jogėlos bendraklubis kaltinamas pirmojo laipsnio išžaginimu ir kitais seksualiniais nusikaltimais.

35-erių krepšininkas pasiprašė Ispanijos klubo leidimo grįžti į gimtinę, kur Oregone jo laukia teisminiai procesai.

Kaltinimai inkriminuojami Oregono valstijoje, tad tikėtina, kad juos krepšininkas padarė 2021-2022 m. atstovaudamas šios valstijos Portlando „Trail Blazers“ ekipai.

Lugo klube amerikietis per 25 minutes rinko 13,7 taško (35 procentai tritaškių), 2,8 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 9 naudingumo balus.

Ben McLemore was arrested Tuesday and booked into the Clackamas County Jail on accusations of first-degree rape and other sex crimes, per @KGWNews pic.twitter.com/e8OA2bhoXg

