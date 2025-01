Šachmatų čempionate – ruso pramiegotas mačas, Carsleno pergalė ir kuklus lietuvio pasirodymas

Greitųjų šachmatų čempionate lietuvis surinko 4,5 taško iš 13 galimų ir užėmė 159-ą vietą tarp 180 žaidėjų. Nugalėjo Volodaras Murzinas (10 tšk.), aplenkęs Aleksandrą Griščiuką (9,5) ir Janą Nepomniaščij (9,5).

J.Nepomniaščij greitųjų šachmatų čempionate gavo baudą už netinkamų sportinių batelių avėjimą, mat šie neatitiko nustatyto „aprangos kodo“.

Neutralusis žaidėjas sutiko apsiauti kitus batelius ir čempionatą galėjo tęsti. Tuo tarpu Magnusas Carlsenas, gavęs baudą dėl netinkamų džinsų, atsisakė persirengti ir galiausiai buvo diskvalifikuotas.

„Žaibo“ turnyre K.Jukšta pasirodė geriau – surinko 6 tšk. per 13 turų ir buvo 129-as tarp 188 dalyvių.

M.Carlsenas, kuris po diskvalifikacijos greitųjų šachmatų čempionate žadėjo palikti Niujorką, vėliau persigalvojo ir sutiko dalyvauti „žaibo“ čempionate.

Norvegas sėkmingai nukeliavo iki finalo, kur susitiko su J.Nepomniaščij. Po 7 finalo partijų rezultatas vis dar buvo lygus (3,5:3,5), kol galiausiai žaidėjai sutarė pasidalinti pasaulio čempiono titulą.

Magnus Carlsen suggested to Ian Nepomniachtchi to share the first place! #RapidBlitz pic.twitter.com/GILoLJai58