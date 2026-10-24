Sabonis užfiksavo nuostabų trigubą dublį

Lietuvio komanda savo arenoje 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25) nusileido Portlando „Trail Blazers“ komandai.
D.Sabonis pralaimėjusiems per 38 minutes surinko 27 taškus (9/12 dvit., 1/1 trit., 6/7 baud.), atkovojo 19 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, blokavo metimą, bet prarado 5 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengė.
Jam tai yra 69-asis karjeros trigubas dublis reguliariojo sezono rungtynėse, o įskaitant ir atkrintamąsias – 70-asis.
„Kings“ komandoje 33 taškus pelnė naujokas Dariusas Acuffas, Zachas LaVine'as pridėjo 22 taškus.
„Trail Blazers“ gretose rezultatyviausias buvo 26 taškus pelnęs Deni Avdija. Damianas Lillardas ir Toumani Camara pridėjo po 19 taškų. D. Lillardas pataikė vos 2 tritaškius iš 10.
„Kings“ sėkmingiau pradėjo rungtynes ir po pirmosios pusės pirmavo 64:59.
Vis dėlto po pertraukos „Trail Blazers“ surengė spurtą 15:0 ir persvėrė rezultatą 74:64. Portlando ekipa trečiąjį kėlinį laimėjo 44:26 ir prieš lemiamą ketvirtį pirmavo 103:90. „Kings“ dar mėgino sugrįžti, tačiau svečiai išsaugojo persvarą ir laimėjo 128:120.
„Trail Blazers“ išsiskyrė puikiu dvitaškių taiklumu – realizavo 32 iš 47 metimų (68,1 proc.).
Spalio 26 dieną „Kings“ namuose priims Memfio „Grizzlies“, o „Trail Blazers“ spalio 28-ąją išvykoje susitiks su Los Andželo „Lakers“.
„Kings“: Darius Acuffas 33 (8/16 dvit., 2/10 trit., 4 rez. perd.), Domantas Sabonis 27 (9/12 dvit., 19 atk. kam., 10 rez. perd., 5 kld.), Zachas LaVine 22 (3/6 dvit., 3/9 trit., 5 atk. kam.), Precious Achiuwa 14 (7/10 dvit., 6 atk. kam.), Keeganas Murray 12 (4/6 dvit.), Emanuelas Sharpas 5, De'Andre Hunteris 4 (7 atk. kam.), Daeqwonas Plowdenas 3.
„Trail Blazers“: Deni Avdija 26 (7/11 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Toumani Camara (5/10 trit.) ir Damianas Lillardas (5/8 dvit., 2/10 trit., 5 atk. kam.) po 19, Sidy Cissoko 15 (2/5 trit., 7 atk. kam.), Robertas Williamsas 13 (6/6 dvit., 6 atk. kam.), Ja Morantas (4/7 dvit., 1/6 trit., 7 rez. perd.) ir Jrue Holiday (3/9 trit., 8 rez. perd.) po 12, Donovanas Clinganas 8 (3/5 dvit., 10 atk. kam.), Scootas Hendersonas 4.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.