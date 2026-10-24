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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis užfiksavo nuostabų trigubą dublį

2026-10-24 07:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 07:40
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Domantas Sabonis NBA lygoje įsirašė nuostabų trigubą dublį, tačiau Sakramento „Kings“ klubas patyrė nesėkmę.

Sabonis | Scanpix nuotr.

Domantas Sabonis NBA lygoje įsirašė nuostabų trigubą dublį, tačiau Sakramento „Kings“ klubas patyrė nesėkmę.

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Lietuvio komanda savo arenoje 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25) nusileido Portlando „Trail Blazers“ komandai.

D.Sabonis pralaimėjusiems per 38 minutes surinko 27 taškus (9/12 dvit., 1/1 trit., 6/7 baud.), atkovojo 19 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, blokavo metimą, bet prarado 5 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengė.

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Jam tai yra 69-asis karjeros trigubas dublis reguliariojo sezono rungtynėse, o įskaitant ir atkrintamąsias – 70-asis.

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„Kings“ komandoje 33 taškus pelnė naujokas Dariusas Acuffas, Zachas LaVine'as pridėjo 22 taškus.

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„Trail Blazers“ gretose rezultatyviausias buvo 26 taškus pelnęs Deni Avdija. Damianas Lillardas ir Toumani Camara pridėjo po 19 taškų. D. Lillardas pataikė vos 2 tritaškius iš 10.

„Kings“ sėkmingiau pradėjo rungtynes ir po pirmosios pusės pirmavo 64:59. 

Vis dėlto po pertraukos „Trail Blazers“ surengė spurtą 15:0 ir persvėrė rezultatą 74:64. Portlando ekipa trečiąjį kėlinį laimėjo 44:26 ir prieš lemiamą ketvirtį pirmavo 103:90. „Kings“ dar mėgino sugrįžti, tačiau svečiai išsaugojo persvarą ir laimėjo 128:120.

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„Trail Blazers“ išsiskyrė puikiu dvitaškių taiklumu – realizavo 32 iš 47 metimų (68,1 proc.).

Spalio 26 dieną „Kings“ namuose priims Memfio „Grizzlies“, o „Trail Blazers“ spalio 28-ąją išvykoje susitiks su Los Andželo „Lakers“.

„Kings“: Darius Acuffas 33 (8/16 dvit., 2/10 trit., 4 rez. perd.), Domantas Sabonis 27 (9/12 dvit., 19 atk. kam., 10 rez. perd., 5 kld.), Zachas LaVine 22 (3/6 dvit., 3/9 trit., 5 atk. kam.), Precious Achiuwa 14 (7/10 dvit., 6 atk. kam.), Keeganas Murray 12 (4/6 dvit.), Emanuelas Sharpas 5, De'Andre Hunteris 4 (7 atk. kam.), Daeqwonas Plowdenas 3.

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„Trail Blazers“: Deni Avdija 26 (7/11 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Toumani Camara (5/10 trit.) ir Damianas Lillardas (5/8 dvit., 2/10 trit., 5 atk. kam.) po 19, Sidy Cissoko 15 (2/5 trit., 7 atk. kam.), Robertas Williamsas 13 (6/6 dvit., 6 atk. kam.), Ja Morantas (4/7 dvit., 1/6 trit., 7 rez. perd.) ir Jrue Holiday (3/9 trit., 8 rez. perd.) po 12, Donovanas Clinganas 8 (3/5 dvit., 10 atk. kam.), Scootas Hendersonas 4.

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