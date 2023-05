Sabonis – tarp geriausių pasaulio krepšininkų: MVP rinkimuose aplenkė Dončičių ir Curry

Praėjusį sezoną D. Sabonis kelis kartus buvo išrinktas geriausiu Vakarų konferencijos savaitės žaidėju.

Lietuvis iš viso surinko 27 taškus ir aplenkė tokius krepšininkus kaip Luka Dončičius (10 taškų), Stephenas Curry (5 taškai), Jimmy Butleris (3 taškai), De‘Aaronas Foxas (2), Jalenas Brunsonas (1 taškas) ir Ja Morantas (1 taškas).

D. Sabonis reguliariajame sezone sužaidė net 79 rungtynes, vidutiniškai per mačą pelnydavo 19,1 taško, atkovodavo 12,3 kamuolio ir atlikdavo 7,3 rezultatyvaus perdavimo.

D. Sabonis 2022–2023 m. sezone buvo daugiausiai kamuolių atkovojantis žaidėjas visoje NBA lygoje ir daugiausiai dvigubų dublių užfiksavęs krepšininkas.

Jo atstovaujama Sakramento „Kings“ Vakarų konferencijoje užėmė 3 vietą ir pirmą kartą nuo 2006 m. pasiekė NBA atkrintamąsias varžybas.

Vakarų konferencijos ketvirtfinalio serijoje D. Sabonio klubas 3:4 pralaimėjo titulą ginančiam San Fransisko „Warriors“.

