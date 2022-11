Sabonio rezultatyvumo neužteko: Sakramento kariauna patyrė penktąją nesėkmę

Šį kartą D. Sabonio kariauna išvykoje 107:110 (32:33; 20:19; 24:25; 33:31) nusileido Majamio krepšininkams.

Geriausią pasirodymą šiame sezone surengęs D. Sabonis aikštėje praleido 37 minutes, per kurias surinko 22 taškus (7/14 dvit., 1/1 trit., 5/7 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Varžovų gretose rezultatyviausias buvo Tyleris Herro, kuris per taip pat aikštėje praleistas 37 minutes įmetė 26 taškus (10/15 dvit., 2/6 trit.), atkovojo 12 kamuolių bei blokavo 3 metimus.

Įtemptose, taškas į tašką vykusiose rungtynėse, pergalę šeimininkams nukalė taiklus T. Herro tritaškis likus vos 1,8 sek. žaidybinio laiko. „Kings“ nenorėjo pripažinti šio tolimo metimo, tačiau vėliau teko pripažinti savo pralaimėjimą.

Tyler Herro hits the GAME-WINNER for the @MiamiHEAT 🔥 pic.twitter.com/VJUGbbVz5Z