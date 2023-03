Sabonio dominavimas: buvo rezultatyviausias, surinko trigubą dublį ir atvedė „Kings“ į pergalę

D. Sabonio ekipa namų arenoje 122:117 įveikė Niujorko „Knicks“ ir dar labiau sustiprino savo pozicijas dėl teisės žaisti atkrintamosiose, kurių „Kings“ neregėjo nuo 2006 m.

Dar vienas puikias rungtynes sužaidė D. Sabonis. Universalusis lietuvis vėl užfiksavo trigubą dublį – pelnė 24 taškus (9/15 dvit., 6/8 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimus ir buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas.

Domantas savo taikliais baudos metimais paskutinėmis sekundėmis taip pat įtvirtino savo komandos pergalę.

De‘Aaronas Foxas pelnė 23, Maalikas Monkas pridėjo 19, Trey Lylesas – 16.

Niujorko klubui 25 taškus pelnė RJ. Barrrettas, Julius Rande‘as 23, po 19 pridėjo Jalenas Brunsoinas ir Quentinas Grimesas.

Vienu metu „Kings“ pirmavo net 24 taškų skirtumu.

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje „Knicks“ buvo priartėjęs iki 4 taškų žymos, tačiau lietuvio klubas neleido galutinai perimti iniciatyvos ir išsaugojo persvarą.

„Pirmajame atkrintamųjų varžybų etape mes norime turėti namų pranašumą. Žinome, kad tai nebus lengva ir kokie sunkūs išbandymai mūsų dar laukia“, – sakė „Kings“ naujokas Keeganas Muray.

A little reverse-reverse from the rook 😵 Keegan Murray 👑 pic.twitter.com/POz3Koo8FA

Dabar „Kings“ iki jubiliejinės 40-osios pergalės šiame sezone trūksta vos vieno laimėjimo. Tai būtų pirmasis kartas nuo 2005–2006 m., kai Sakramento klubas reguliariajame sezone pasiekia bent 40 pergalių.

Absoliučiu klubo rekordu išlieka 2001–2002 m., kuomet buvo iškovota net 61 pergalė.

The @SacramentoKings trio are runnin' it in Sac Town! 🙌#BeamTeam pic.twitter.com/502mypTX32