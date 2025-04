Ryanas Garcia oficialiai sugrįžta: baigta diskvalifikacija, laukia kova su Rolandu Romero

R. Garcia (24–1, 20 nokautų, 1 be nugalėtojo) turėjo įvykdyti sąlygas, numatytas sutartyje su komisija, kurios buvo taikytos po to, kai jo dopingo mėginyje 2024 m. balandžio 20 d. po 12 raundų kovos su Devinu Haney (31–0, 15 nokautų, 1 be nugalėtojo) buvo aptiktas draudžiamas preparatas.

Diskvalifikacija panaikinta likus kiek daugiau nei savaitei iki planuojamos R. Garcios kovos su Rolandu Romero (16–2, 13 nokautų), kuri vyks gegužės 2 d. Niujorko „Times Square“ aikštėje.

„Diskvalifikacija panaikinta, – „BoxingScene“ patvirtino NYSAC atstovas. – Visi sutarties įsipareigojimai įvykdyti.“

26 metų R. Garcia iš pradžių iškovojo pergalę daugumos teisėjų sprendimu prieš D. Haney, tačiau vėliau kovos rezultatas buvo pakeistas į „be nugalėtojo“, kai paaiškėjo, kad boksininko mėginiuose buvo aptikta draudžiama medžiaga – ostarinas. Mėginiai buvo paimti „Voluntary Anti-Doping Association“ (VADA) testavimo metu.

Draudžiamą medžiagą patvirtino ir atskiras, valstijos komisijos surinktas mėginys. R. Garcios teisinė komanda pasiekė susitarimą su NYSAC, pagal kurį jam buvo uždrausta kovoti bet kur JAV mažiausiai vienerius metus, taip pat skirta 10 tūkst. JAV dolerių bauda – maksimali bauda, numatyta NYSAC taisyklėse – ir jis turėjo visiškai atsisakyti milijoninio uždarbio už kovą.

Nenurodytą užmokesčio dalį gavo D. Haney, kuriam papildomai buvo kompensuota ir dėl to, kad R. Garcia svėrė daugiau nei trimis svarais virš leistinos ribos. Šis pažeidimas iš Kalifornijos kilusiam boksininkui kainavo galimybę kovoti dėl D. Haney WBC pirmojo pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržo.

Nors R. Garcia tą vakarą ir buvo paskelbtas nugalėtoju, D. Haney ir toliau išlaikė čempiono titulą. Vėliau D. Haney šio diržo atsisakė, kadangi atsisakė kovoti ir privalomai ginti titulą prieš Sandorą Martiną, kadangi pasak jo, laukiama piniginė nauda neatitiko jo vertės.

Be to, D. Haney pateikė civilinį ieškinį prieš R. Garcią, apkaltindamas jį fiziniu smurtu, sukčiavimu ir sutarties pažeidimu.

„BoxingScene“ patvirtino, kad byla buvo išspręsta ir bus oficialiai nutraukta gegužės mėnesį.

Tuo metu R. Garcios pasirašyta sutartis su NYSAC numatė, kad norėdamas sugrįžti į karjerą po minimalios vienų metų diskvalifikacijos, jis turės nuolat atlikinėti atsitiktinius dopingo testus.

Iš pradžių R. Garcia šių sąlygų nesilaikė – jis ir „Golden Boy Promotions“ atstovai nuolat tvirtino, kad dopingo mėginys buvo užterštas ir boksininkas esą tapo atsitiktine auka.

Tačiau požiūris pasikeitė 2025 metų pradžioje, kai R. Garcia sudarė susitarimą su „Riyadh Season“ vadovu Turki Alalshikhu. Šis susitarimas lėmė jo pagrindinį pasirodymą gegužės 2-osios „Ring Magazine“ renginyje, tačiau, kaip ir visuose „Riyadh Season“ renginiuose, visiems dalyviams taikomas privalomas VADA dopingo testavimas.

Iš pradžių R. Garcia buvo skeptiškas dėl bendradarbiavimo su VADA, bet galiausiai sutiko. Papildomi testai buvo atliekami ir Kalifornijos valstijos atletikos komisijos (CSAC), kuri taip pat prisidėjo prie jo suspendavimo panaikinimo, nes rezultatai buvo tinkamai pateikti NYSAC.

Nuo tos ginčytinos kovos nei R. Garcia, nei D. Haney dar nebuvo žengę į ringą, tačiau abu pasirodys jau kitą savaitgalį tame pačiame renginyje. R. Garcia ir R. Romero kovos dėl WBA „World“ pusvidutinio svorio kategorijos titulo pagrindinėje vakaro kovoje, tuo metu D. Haney susikaus su buvusiu WBC ir WBO čempionu Jose Ramirezu ir tai bus abiejų boksininkų debiutas pusvidutiniame svoryje.

Jei abu favoritai šįsyk iškovos pergales, dar šiemet planuojamas jų revanšas Saudo Arabijos sostinėje Rijade.