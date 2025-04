Normanas Enniso nelauks: nusprendė skristi kautis į Japoniją

„Ring Magazine“ praneša, kad B. Normano atstovai jau susitarė su J. Sasaki komanda. Įdomu tai, kad B. Normanas, būdamas čempionas, vis tiek vyks kautis į varžovo teritoriją. Kova planuojama birželio 19 d. Tokijuje.

Update to this: told that the plan for show is a title fight doubleheader, topped by pending Brian Norman Jnr-Jin Sasaki WBO welterweight title fight. Should would be presented by Ohashi Promotions; Araneta-Simsri in association w Green Tsuda Prom. & Omega Boxing. https://t.co/LZWYkFkRU1