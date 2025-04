Iš Stanionio perimtas diržas jau kelia Ennisui problemų: WBA paruošė iš karto 2 privalomuosius varžovus

WBA davė J. Ennisui 120 dienų, per kurias turi įvykti jo kova su uzbeku Šachramu Gijasovu. Pastarasis buvo E. Stanionio privalomasis varžovas, bet sutiko palaukti savo eilės, kad galėtų įvykti diržų „suvienijimo“ kova.

Š. Gijasovas balandžio 12 d. taip pat žengė į ringą, „apšildė“ J. Ennisą su E. Stanioniu ir greitai nokautavo Franco Maximiliano Ocampo . Dabar uzbekas nori, kad jam duotas pažadas būtų ištesėtas ir jis galėtų kautis dėl pasaulio čempiono diržo.

Jei J. Ennisas nesutiks kautis su Š. Gijasovu ir jam nebus padaryta dar viena išimtis, tada iš amerikiečio diržas bus atimtas be kovos. Jei amerikietis sutiks kautis ir nugalės Š. Gijasovą, tada WBA jam iš karto paruoš dar vieną privalomąjį varžovą.

Jaron ‘Boots’ Ennis is mandated to defend his welterweight title against Shakhram Giyasov, the WBA announced.



Per WBA rules, Ennis must face Giyasov within 120 days of his April 12th victory over Eimantas Stanionis. pic.twitter.com/dAQ4ttnwwB