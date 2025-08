Rūta Meilutytė po pergalės ypatingame plaukime: „Tai beprotiška“

Moterų 50 m plaukimo krūtine finale Rūta Meilutytė dominavo nuo starto iki finišo ir padarė tai, kas dar niekam nebuvo pavykę – laimėjo 4-ą aukso medalį iš eilės! R. Meilutytė į starto signalą sureagavo per 0.58 sek. – greičiau už visas varžoves. Finišą lietuvė pasiekė per 29.55 sek. ir praktiškai pakartojo pusfinalyje pasiektą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29.54).

Auksinis plaukimas:

Sidabru tenkinosi kinė Qianting Tang (30.03), o bronza – italė Benedetta Pilato (30.14).

Šis plaukimas buvo paskutinis legendinei amerikietei Lilly King. Ji užėmė 5-ą vietą (30.25).

„Tai beprotiška. Nežinau, kas čia vyksta (prajuokino žurnalistę – aut. past.). Esu dėkinga už galimybę daryti tai, ką dabar darau, už galimybę būti ten, kur esu. Džiaugiuosi, kad galiu baseine dalintis šia patirtimi su puikiais žmonėmis. Kaip žinote, šis plaukimas buvo ypatingas – tai buvo paskutinis Lilly startas. Ką dar galiu pasakyti? Linkėjimai Lilly“, – šypsojosi R. Meilutytė.

REKLAMA

REKLAMA

L. King netrukus irgi buvo pakviesta duoti trumpą komentarą, o pakeliui dar šiltai apkabino R. Meilutytę.

REKLAMA

„Nemaniau, kad kada nors jūs čia kalbinsite 5-ą vietą užėmusią sportininkę (juokiasi – aut. past.). Plaukimas yra ta sporto šaka, kuria norėjau užsiimti visą gyvenimą. Manau, kad ta 8-metė mergaitė, kuria kadaise buvau, dabar labai didžiuotųsi manimi ir tuo, kokiu žmogumi tapau. Aš ir toliau planuoju dalintis savo išmintimi su plaukimo pasauliu ir tikiuosi, kad prisidėsiu prie to, jog užaugtų naujoji Lilly King“, – sakė L. King.

L. King per karjerą laimėjo 6 olimpinius medalius (3 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos), o pasaulio čempione tapo net 18 kartų (11 – 50 m ilgio baseine ir 7 – 25 m). L. King iki šiol priklauso pasaulio rekordas 100 m plaukime krūtine (1:04.13), be to, ji su JAV moterų rinktine yra pasiekusi du pasaulio rekordus kombinuotose estafetėse 4x100 m: tiek ilgame, tiek trumpame baseine.