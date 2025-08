Russellas įtaria, kad „Ferrari“ su Leclercu rizikavo pažeisti techninį reglamentą

Po sensacingai iškovotos „pole“ pozicijos „Ferrari“ pilotas sėkmingai startavo ir lenktynėse. Ilgą laiką viskas klostėsi pagal Ch. Leclerco planą, bet po antrojo sustojimo monakiečio tempas staiga krito. Ch. Leclercas radijo ryšiu skundėsi, kad buvo galima rasti išeitį, kaip išspręsti problemas, tačiau tuo metu taip ir nebuvo atskleista, kas iš tiesų nutiko „Ferrari“ bolidui. Per paskutinius ratus Ch. Leclercas prarado ne vieną poziciją ir galiausiai finišavo 4-as.

Ch. Leclercas iš pradžių galvojo, kad sustojimo metu komanda pakoregavo priekinį sparną ir dėl to krito bolido greitis. Dėl to monakietis ir buvo toks piktas radijo ryšiu kalbėdamas su komanda. Visgi, vėliau Ch. Leclercui buvo paaiškinta, kad problemų kilo su „Ferrari“ važiuokle, todėl jis komandos darbuotojų atsiprašė.

Tiesa, tokie „Ferrari“ paaiškinimai įtikino ne visus. Britas George‘as Russellas („Mercedes“), su kuriuo agresyviai kovojo tas pats Ch. Leclercas, pateikė kitokią įvykių versiją.

„Charlesas jums nesakys, kad tas bolidas balansavo ant taisyklių pažeidimo ribos. Vienintelis situacijos paaiškinimas, kurį mes sugalvojome, yra tas, kad „Ferrari“ bolido dugnas buvo labai žemai. Manau, kad jie nerimavo, jog bolido dugnas taip stipriai susidėvės, kad po finišo nebeatitiks techninio reglamento. Dėl to jie padidino padangų slėgį paskutinei lenktynių atkarpai. Taip pat pastebėjau, kad „Ferrari“ ėmė naudoti variklio režimą, kuris jį sulėtindavo tiesiųjų pabaigose – kaip tik tose vietose, kur bolido dugnas labiausiai dėvisi. Tai yra vienintelis logiškas situacijos paaiškinimas, kurį galiu sugalvoti, matydamas jų rato įveikimo laikus ir naudotą variklio režimą“, – teigė G. Russellas.

