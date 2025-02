Rusijos klubas pasidžiaugė serbų provokaciją prieš mačą su „Žalgiriu“

„Zenit“ organizacija dėkoja „Crvena Zvezda“ klubui ir jų nuostabiems sirgaliams už neįtikėtiną palaikymą prieš Eurolygos reguliariojo sezono rungtynes prieš Kauno „Žalgirį““, – savo socialinių tinklų paskyroje rašė klubas.

Zenit Basketball Club thanks @kkcrvenazvezda and its great fans for their incredible support before the @EuroLeague regular season game against Lithuanian Zalgiris.



Срби и Руси браћа заувек! 🇷🇸🤝🏻🇷🇺



