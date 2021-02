Rusijoje – Kuzminsko karjeros rungtynės ir drama prieš „Chimki“

Taip Vieningosios lygos išvykos mače Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (10/6) 92:90 (28:19, 22:18, 17:23, 25:30) pakirto Maskvos srities „Chimki“ (6/7).

Krasnodaro ekipa dominavo viso mačo metu ir dar prieš ilgąją pertrauką skirtumas buvo pasiekęs 15 taškų – 43:28. Vis tik „Chimki“ ėmė artėti, Sergejus Monia ir Aleksejus Švedas mažino skirtumą, o galiausiai po Janio Timmos ir A.Švedo tolimų metimų atkarpos komandas skyrė tik taškas – 80:81.

Jordanas Mickey lygino rezultatą (85:85), bet jam atsakė Kevinas Hervey, tačiau jau netrukus baudas pridėjo Viačeslavas Zaicevas ir rezultatas vėl buvo lygus – 87:87.

Liko 39 sekundės, Mantas Kalnietis ėmėsi darbo ir pataikė iš toli, o po minutės pertraukėlės jam tuo pačiu atsakė S.Monia – 90:90.

Vis tik kietus nervus parodė Nigelas Williamsas-Gossas – jo metimas minant tritaškio liniją tapo lemiamu ir atnešė pergalę Krasnodaro komandai.

