Rusai vėl veržiasi į Dakaro ralį: nori startuoti jau kitąmet

Įvedus šiuos reikalavimus, aukšto lygio lenktynėse drastiškai sumažėjo rusų skaičius. Visgi, situacija gali pasikeisti jau nuo 2025 m. Dakaro ralio. Bent jau taip kalba 2017 m. Dakarą keturračių klasėje laimėjęs Sergejus Kariakinas. Jo teigimu, patys Dakaro ralio organizatoriai ieško būdų, kaip sugrąžinti rusus į varžybas.

„Organizatoriai labai aktyviai ieško būdų, kaip grąžinti rusus į lenktynes. Sunkvežimių klasė Dakare be „Kamaz“ yra tiesiog „mirusi“. Aš labai tikiuosi, kad 2025-ieji bus tie metai, kai mes vėl galėsime lenktyniauti“, – aiškino S.Kariakinas.

Daliai rusų ir dabartinė FIA tvarka nesukėlė problemų startuoti Dakare. Denisas Krotovas iš ruso „pavirto“ į kirgizą ir dalyvavo automobilių klasėje su šturmanu Konstantinu Žilcovu.

Dakaro ralyje šiemet lankėsi ir buvęs Yasiro Seaidano šturmanas Aleksejus Kuzmičius. Jis nemažai laiko praleido prie fotografo iš Rusijos, kuris maišėsi dalyvių kelyje ir buvo partrenktas.

#Dakar2024: Yasir Seaidan's former co-driver Alexey Kuzmich accompanied the photographer who Lionel Baud accidentally hit at the start of the Dakar Rally's Stage 1 in hospital.



Video below contains both footage of the accident and the photographer's POV of it.



🎥 Alexey Kuzmich pic.twitter.com/dICmCvT7HD