Prestižiniame teniso turnyre – 13-mečio tenisininko viduriniai pirštai teisėjui ir diskvalifikacija

Prieš prancūzą Rafaelį Thao Keuangą žaidęs švedas aštuntfinalyje 6:4 laimėjo pirmąjį setą, o antrajame atsiliko 0:3. Ketvirtajame geime teisėjas padarė grubią klaidą, nepastebėjęs, jog prancūzo smūgiuotas kamuoliukas leidosi užribyje.

W.Repakis negalėjo suvokti, kaip teisėjas nepamatė, jog kamuoliukas leidosi užribyje. Jaunasis švedas emocijų visiškai nevaldė, teisėjui parodė vidurinius pirštus ir buvo diskvalifikuotas už nesportišką elgesį.

Meanwhile, at the Petit A's, 13yo William Repakis of Sweden gets immediately disqualified for flipping off the chair umpire.pic.twitter.com/Zx9zFTacuw

