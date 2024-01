Dar vieną pratęsimą išplėšę Prancūzijos rankininkai iškovojo Europos čempionų titulą

Pirmajame kėlinyje nė viena komanda neįgijo didesnės nei 2 įvarčių persvaros, o pirmaujanti komanda keitėsi ne kartą. Po pertraukos danai pelnė 3 įvarčius be atsako ir įgijo rekordinį pranašumą (14:17). Prancūzams prireikė daugiau nei 20 minučių, kad pusiausvyra būtų atstatyta (23:23).

Likus žaisti mažiau nei 6 min. prancūzai persvėrė rezultatą (25:24), bet čia pat praleido 2 įvarčius (25:26). Likus žaisti apie 3 min. Kentinas Mahe atstatė pusiausvyrą (26:26), tačiau jau kitos atakos metu Mathias Gidselis grąžino danams persvarą (26:27). Vėliau danai apsigynė ir galėjo atitrūkti, tačiau savo progą iššvaistė, o Ludovicas Fabregasas likus žaisti pusę minutės išplėšė pratęsimą (27:27).

Ludovic Fabregas gave us all 10 more minutes of pleasure ❤️#ehfeuro2024 #heretoplay #FRADEN pic.twitter.com/W5HyWT6Fqb