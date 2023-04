Rungtynes kontroliavęs „Cavaliers“ atstatė lygybę serijoje su Niujorko klubu

„Knicks“ pirmavo tik pirmajame kėlinyje, kai buvo spėjusi susikrauti 8 taškų persvarą. Vis tik tai truko trumpai – nuo antrojo kėlinio prasidėjo visikas „Cavaliers“ dominavimas, kurie vienu metu pirmavo net 29 taškais.

Ryškiausiai „Cavaliers“ pranašumas išryškėjo tritaškių grafoje – šeimininkai pataikė net 42 proc. mestų tritaškių, o „Knicks“ iš tolimos distancijos atakavo 24 proc. tikslumu.

Donovan Mitchell with a DIME mid-flight 🔥



He's up to 13 assists... his most ever (playoff or regular season) pic.twitter.com/EGKHy02p64

