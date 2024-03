Rose Namajunas sugrįžo: vienbalsiu teisėjų sprendimu nugalėjo brazilę

Visos kovos metu tarp abiejų sportininkių vyko apylygė kova, todėl prireikė visų penkių raundų, kad išaiškėtų kovos nugalėtoja.

Tačiau galiausiai R. Namajunas vienbalsiu teisėjų sprendimų 3:0 (49:46, 49:46, 48:47) nugalėjo brazilę Amandą Ribas (12-5).

Rose Namajunas picks up her first win at flyweight 🌹 #UFCVegas89 pic.twitter.com/a1PljMsfhk