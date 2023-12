Connoras McGregoras: „Mano kantrybė tuoj baigsis“

C.McGregoras praėjusią savaitę vyko į Saudo Arabiją, kur stebėjo Anthony Joshua, Deontay Wilderio ir kitų žvaigždžių pasirodymus. Ten jis kalbėjosi ir apie galimą kovą bokso ringe su Manny Pacquiao, bet pažymėjo, kad laukia, ką jam pasiūlys UFC.

„Čia vyrukai kalba apie mano kovą su Manny Pacquaio, o UFC man nesiūlo nieko... Turėjau grįžti balandį, turėjau grįžti gruodį ir nieko... Su niekuo taip nebuvo elgiamasi, kaip yra elgiamasi su manimi, nors aš vienas pritraukiu daugiau žiūrovų už visus kitus kovotojus kartu sudėjus. Su niekuo kovinio sporto istorijoje nebuvo elgiamasi taip, kaip su manimi.

Jie turėtų klauptis man po kojomis, žinodami, kokį ažiotažą sukelia mano kovos... Vietoj to aš vis laukiu, laukiu ir laukiu, tačiau mano kantrybė tuoj baigsis“, – „TalkSPORT“ sakė C.McGregoras.

C.McGregoras, atsisėdęs prieš Cristiano Ronaldo, kalbėjosi su Saudo Arabijos ministru Turki Alalshikhu ir ragino jį įtikinti M.Pacquiao kautis prieš airį.

„Pasakyk Manny, kad jis užsiaugintų „kiaušinius“ ir ateitų kautis su manimi į aukštesnę svorio kategoriją. Kodėl ne? Juk tai jo sporto šaka. Jei jis nori, kad aš mesčiau daugiau svorio, tada ir taisyklės turėtų būti modifikuotos. Tada suteikite man daugiau ginklų – leiskite man bent jau spardyti ir užsiimti graplingu. Juk tai būtų sąžininga? Ką manote? Pasakykite tai jam. Jis yra vyras ar pelė? Manny – vyras ar pelytė?“, – klausė airis.

UNREAL SCENES! 🤩



"Who's winning this one?!"



Conor McGregor chops it up with Cristiano Ronaldo and compares watches ⌚ 😅



Watch #DayOfReckoning LIVE on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/xn85V5NLHU pic.twitter.com/8xBdJbUNlz