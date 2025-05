Romoje – aštrus Tsitsipo ir Filso ginčas bei įspūdinga Moutet pergalė prieš Runę ATP 1000 turnyre

Antrojo seto viduryje graikas, išbėgęs prie tinklo, smūgiavo tiesiai į varžovą ir taip pelnė tašką. S. Tsitsipas iš karto atsiprašė, bet A. Filsui tas smūgis labai nepatiko.

Prancūzas permainingą mačą galiausiai laimėjo rezultatu 2:6, 6:4, 6:2 ir prie tinklo priminė S. Tsitsipui jo „darbelius“. Graikas teisinosi, kad tyčia į varžovo veidą niekada nesitaikytų, bet prancūzui S. Tsitsipo pasiteisinimai nepatiko, o tada bokštelio teisėjas skubėjo raminti tenisininkus, kurie galiausiai paliko kortą.

"He went for my body. It's part of the game. Nothing wrong with it" 🗣️



Here's what happened between Arthur Fils and Stefanos Tsitsipas as they battled in Rome...#IBI25 pic.twitter.com/OOvsAwD7mW