Romanas Abramovičius perdavė „Chelsea“ klubo kontrolę fondui

„Per beveik 20 metų, kai man priklausė „Chelsea“ futbolo klubas, visada žvelgiau į save kaip į klubo globėją, kurio darbas yra užtikrinti, kad būtume tokie sėkmingi, kokie tik galime būti šiandien, bei stengtis dėl ateities, atliekant teigiamą vaidmenį savo bendruomenėse.

Priimdamas sprendimus visad galvodavau apie klubo gerovę. Lieku įsipareigojęs šioms vertybėms. Dėl šios priežasties perduodu „Chelsea“ labdaros fondo patikėtiniams klubo priežiūrą ir rūpinimąsi“, – teigiama klubo pareiškime.

Šis sprendimas paskelbtas Rusijai atsidūrus dėmesio centre dėl įsiveržimo į Ukrainą.

#CFC



“I am today giving trustees of Chelsea’s charitable Foundation the stewardship and care of Chelsea FC.

"I believe that currently they are in the best position to look after the interests of the Club, players, staff, and fans".