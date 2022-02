Į oficialias rungtynes po ilgos pertraukos sugrįžęs Christianas Eriksenas: „Jausmas nuostabus“

Su Anglijos „Premier“ lygos klubu „Brentford“ kontraktą pasirašęs danas išbėgo į aikštę šeštadienio rungtynėse su „Newcastle“. Naujajai dano komandai rungtynės susiklostė nesėkmingai – jau pirmajame kėlinyje „Brentford“ liko mažumoje, praleido 2 įvarčius ir galiausiai pralaimėjo rezultatu 0:2.

Ch.Eriksenas aikštėje pasirodė 52-ą minutę. Jis apie 40 minučių sužaidė aukšto intensyvumo rungtynėse ir po rungtynių, nepaisant komandos rezultato, neslėpė jog jaučiasi labai gerai.

„Atmetus rungtynių rezultatą, esu labai laimingas žmogus. Žinant viską, ką turėjau išgyventi, dabar jausmas tikrai nuostabus. Treneris prieš išleisdamas į aikštę nieko ypatingo nepasakė. Mes su juo ir taip kalbėjomės kiekvieną dieną keletą pastarųjų savaičių. Jis tik palinkėjo sėkmės ir pasakė, kad pasimėgaučiau žaidimu.

„Brentford“ klube jaučiuosi ypatingai gerai. Čia visi yra labai rūpestingi ir man padeda. Čia yra ir mano šeima, tėvai, vaikai, uošvė ir keletas gydytojų, kurie man padėjo atsigauti. Jiems teko išgyventi dar sunkesnį laikotarpį nei man“, - kalbėjo Ch.Eriksenas.

