„Roland Garros“ moterų starte – Kvitovos pralaimėjimas

Neseniai po gimdymo karjerą atnaujinusi 35-erių Petra Kvitova (WTA-608) jau pirmajame rate 6:3, 0:6, 4:6 pralaimėjo šveicarei Viktorijai Golubič (WTA-82). Čekė „Didžiojo kirčio“ turnyre dalyvavo pirmą kartą nuo 2023 m. rugpjūčio.

Čekė gerai pradėjo mačą (3:1), vėliau persvarą išbarstė (3:3), bet aštuntajame geime realizavo dar vieną „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Antrajame sete P. Kvitova jokių vilčių neturėjo, o V. Golubič savo dominavimą norėjo pratęsti ir trečiojo seto pradžioje, bet šį kartą „break pointų“ nerealizavo. Vėliau lygi kova tęsėsi iki pat dešimtojo geimo, kai čekė savo padavimų metu atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo.

Buvusi antroji pasaulio raketė P. Kvitova 2012 m. ir 2020 m. pasiekė „Roland Garros“ pusfinalį.

Ukrainietė Elina Svitolina (WTA-13) turnyrą pradėjo galinga pergale 6:1, 6:1 prieš turkę Zeynep Somnez (WTA-76). Įspūdingai pasirodė ir ukrainiečių kilmės Vokietijos atstovė Eva Lys (WTA-59), 6:0, 6:3 eliminavusi tarp skirstytų žaidėjų buvusią amerikietę Peyton Stearns (WTA-28).

Karjerą vienetuose baigė 39-erių italė Sara Errani, kuriai nepavyko įveikti kvalifikacijos. Italė 2013 m. buvo 5-oji pasaulio raketė, o 2012 m. žaidė „Roland Garros“ finale. S. Errani per karjerą laimėjo 9 WTA vienetų turnyrus ir uždirbo apie 16 mln. JAV dolerių.

S. Errani karjerą dar tęs dvejetuose, kur jos rezultatai – nuostabūs. Italė anksčiau buvo pirmoji pasaulio dvejetų raketė, laimėjo 5 „Didžiojo kirčio“ moterų dvejetų ir 1 mišrių dvejetų turnyrus, o pernai su Jasmine Paolini tapo olimpinėmis čempionėmis. Taip pat S. Errani su Italijos rinktine net 4 kartus iškovojo Billie Jean King taurę (buvusią Federacijų taurę).

