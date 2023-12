Roko Giedraičio atstovaujamą komandą papildys puolėjas iš „Bayern“

Pirmadienį abi Eurolygos komandos patvirtino šį perėjimą. Jo sutartis galios iki 2023-24 m. sezono pabaigos, pažymėjo Belgrado komanda.

„Man labai patiko žaisti „Bayern“ krepšinio komandoje, – oficialiame Vokietijos klubo pranešime minėjo F. Gillespie. – Sirgalių ir visų organizacijos narių meilė ir palaikymas yra kažkas išties ypatingo.

Ne visada buvo lengva aikštelėje, bet viskas buvo verta to. Visada būsiu dėkingas už laiką, praleistą Miunchene“.

Iš NBA Orlando „Magic“ ir Toronto „Raptors“ komandos išvykęs krepšininkas pasinaudojo užjūrio galimybėmis ir prieš 2022-23 m. sezoną perkėlė savo talentą į „Bayern“.

REKLAMA

REKLAMA

Freddie Gillespie signs a deal with @kkcrvenazvezda until the end of the season ✍️ pic.twitter.com/muAXnCiTaR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2023

Per 47 pasirodymus Eurolygoje jis vidutiniškai pelnydavo po 3,7 taško, atkovodavo po 5 ir blokuodavo po 0,8 kamuolio per rungtynes, įskaitant 2,2 taško ir 2,4 atkovoto kamuolio per 13 pasirodymų 2023-2024 m. sezone.

REKLAMA

Vietos lygmeniu per 41 sužaistas rungtynes Vokietijos BBL lygoje jis rinko po 3,3 taško ir 4,0 atkovoto kamuolio per rungtynes.

Po būtinų medicininių tyrimų Minesotoje gimęs krepšininkas prisijungs prie komandos treniruočių, kurioms vadovaus Giannis Sfairopoulos.

Jo naujoji komanda Eurolygos reguliariajame sezone užima 5-9 vietas ir dviem rungtynėmis atsilieka nuo įkrintamųjų zonos. Regioninėse varžybose su 11-1 rezultatu pirmauja Adrijos lygoje.