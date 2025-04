Rokas Lukošaitis. Asmeninis žaidimų TOP 5: patirtys, įsirėžusios visam laikui

REKLAMA

REKLAMA

Ir nepaisant to, kad visi jie yra gana skirtingi, mano asmenine patirtimi – tai patys geriausi žaidimai, kuriuos esu peržaidęs. Tik noriu pabrėžti: visi jie paremti vieno žaidėjo istorija – „multiplayer“ žaidimų šiame sąraše nebus

REKLAMA

5 vieta: „Kingdom Come: Deliverance 2“

Šioje vietoje iškilmingai įsitaiso viduramžių simuliatorius Kingdom Come: Deliverance 2. Tai žaidimas, kuriame kiekvienas pasijus tarsi gyvenantis viduramžių Europoje. Čia valdysite personažą vardu Henry – paprasto kalvio sūnų, kuris, laikui bėgant, auga ir tampa profesionaliu riteriu.

REKLAMA

REKLAMA

Didžiausias Kingdom Come: Deliverance 2 žavesys – įtraukianti istorija ir absoliuti laisvė žaidime. Apie siužetą daug atskleisti negaliu, kad nesugadinčiau įdomumo, tačiau galiu patikinti: čia turėsite daugybę pasirinkimų, kaip įveikti jums paskirtas užduotis – nuo kovos planavimo ir jos vykdymo iki pokalbių sprendimų. Kingdom Come: Deliverance 2 – tai neabejotinas 2025-ųjų metų hitas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

4 vieta: „Alan Wake 2“

Apie šį žaidimą būtų galima rašyti ištisas knygas… Žaidime valdysite du skirtingus personažus – rašytoją Alaną ir detektyvę Sagą. Alano siužetas vystosi fiktyviame, jo paties parašytos knygos pasaulyje, o Saga bandys išsiaiškinti, kaip toji Alan’o parašyta knyga persipina su realybėje vykstančiais kraupiais nusikaltimais.

REKLAMA

Mano nuomone, šis žaidimas tiesiog įspūdingai parodo, kaip galima sujungti du, iš pirmo žvilgsnio visiškai skirtingus pasaulius į vieną darnų pasakojimą ir sukurti gilią, įtraukiančią istoriją. Pridursiu, kad kai kuriems žaidėjams Alan Wake 2 gali pasirodyti kaip siaubo žaidimas. Visgi mano akimis, tai labiau mistinis, psichologinis žaidimas, nors šiurpi atmosfera jame tikrai juntama.

REKLAMA

Peržaidus šį žaidimą kartą, kilo stiprus noras iškart patirti viską dar kartą. Didžiausios rekomendacijos nuo manęs Alan Wake 2 žaidimui!

3 vieta: „Red Dead Redemption 2“

Dar vienas šedevras iš Rockstar Games studijos – tų pačių kūrėjų, kurie pasauliui padovanojo legendinius Grand Theft Auto (GTA) žaidimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Red Dead Redemption 2 nukelia mus į 19 a. Ameriką, geriau žinomą kaip Laukinių Vakarų Ameriką. Šį žaidimą buvau įkalbėtas peržaisti, nors pradžioje tiesiai šviesiai buvau sau pasakęs, kad Laukinių Vakarų tematikos pasaulis manęs nedomina. Tačiau vos pradėjęs žaisti, greitai pakeičiau savo nuomonę.

REKLAMA

Neperspausdamas galiu teigti: Red Dead Redemption 2 turi patį gyviausią pasaulį, kokį tik yra tekę matyti. Nuostabi gyvūnija, įspūdinga augalija – visa aplinka tiesiog stebina. Kiekvienas žaidimo personažas turi savo atskirus gyvenimus, o stebint juos galima jausti, kaip kruopščiai žaidimo kūrėjai apgalvojo mažiausias smulkmenas – jie net skirtingai reaguoja į kiekvieną žaidėjo veiksmą

REKLAMA

Be to, žaidime veikia moralės kompasas – jūs pats nuspręsite, ar būsite doras kaubojus, ar tapsite tikru nusikaltėliu. Nuo jūsų sprendimų priklausys ne tik jūsų reputacija, bet ir pati žaidimo eiga.Rinkitės atsakingai!

2 vieta: „Baldur’s Gate 3“

2-oje vietoje – žaidimas, kurį žaidžiu jau bent septintą kartą – Baldur’s Gate 3. Apie šį žaidimą esu kalbėjęs ne kartą „Žaidimų Balso“ tinklalaidėje, tačiau čia, deja, išsiplėsti nepavyks. Paprasčiausia to priežastis – kiekvieną kartą žaidžiant Baldur’s Gate 3, patirtis būna visiškai skirtinga.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Žaidime egzistuoja daugiau nei 17 tūkstančių skirtingų pabaigų, ir tai dar neskaičiuojant fakto, kad kiekvienas žaidėjas susikuria unikalų personažą – pasirinkdamas skirtingas klases, talentus ir daugybę kitų elementų, lemiančių žaidimo eigą. Įgarsinimas, muzikinis takelis, grafika, personažai – viskas šiame žaidime yra aukščiausios kokybės. Ne veltui Baldur’s Gate 3 pelnė metų žaidimo apdovanojimą.

REKLAMA

Taip pat verta paminėti, kad žaidimą kūrusi studija glaudžiai bendradarbiauja su žaidimo bendruomene – atsižvelgiant į žaidėjų nuomones buvo įdiegta daugybė naujų funkcijų ir ištaisyta nemažai klaidų. Be abejonės, Baldur’s Gate 3 yra vienas didžiausių mano favoritų.

1 vieta: „The Last of Us“

Šio straipsnio pirmąją vietą išrinkti buvo ypatingai sunku. Ir nors esu didžiulis Baldur’s Gate 3 fanas, mano širdį visgi užkariavo Ellie ir Joelis iš pirmosios bei antrosios The Last of Us žaidimų dalių.

REKLAMA

Mano asmenine nuomone, The Last of Us – tai toli gražu ne eilinis zombių žaidimas. Dažnas, pamatęs vaikštančius numirėlius, gali pamanyti, kad tai bus tiesiog dar vienas eilinis zombių šlamštas. Tačiau ne. The Last of Us – tai žaidimas apie žmonių santykius, ryšių kūrimą ir praradimą, apie skausmą, džiaugsmą, netektį ir viltį.

REKLAMA

REKLAMA

Žaidžiant ne kartą pagavau save – vienoje situacijoje kartu su personažais šypsausi ir juokiuosi, o jau kitą akimirką esu kupinas įniršio ar liūdesio. Tai tikras emocinis „amerikietiškas kalnelis“.

Mano akimis, nėra didesnio ir geresnio žaidimo už šias dvi The Last of Us dalis – tai yra patirtis, kurią turėtų išgyventi kiekvienas, net ir tas, kuris iki šiol nėra žaidęs nė vieno kompiuterinio žaidimo.

Štai toks mano asmeninis geriausių žaidimų topas. Jei dar nesate žaidę bent vieno iš jų – labai rekomenduoju suteikti jiems šansą.

Jei nutiktų taip, kad žaidimas per pirmąsias kelias valandas „neužkabintų“, neskubėkite jo mesti į šalį. Duokite dar vieną progą. Kalbu iš asmeninės patirties – lygiai taip pat buvo su Red Dead Redemption 2. Nepraėjęs vadinamojo „žiemos kalno“, jau buvau pasirengęs atsisakyti šio žaidimo, tačiau galų gale jis tapo vienu mano mėgstamiausių.

Gero žaidimo!