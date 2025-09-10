Rinktinės pažymiai: lygį parodęs Valančiūnas ir neatpažįstamas Tubelis

Lietuviai didžiąją dalį mačo išsilaikė koviniame atstume, tačiau lemiamo spurto taip ir nesurengė, o graikai įrodė savo meistriškumo pranašumą.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų lietuvių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija (84 nuotr.)
Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
#1 Marekas Blaževičius (18 min., 4 tšk., 1 atk. kam., 3 rez. per., 1 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Vienas iš pagrindinių Rimo Kurtinaičio ėjimų šiose rungtynėse buvo Mareko Blaževičiaus naudojimas šalia Jono Valančiūno ir jo gynyba prieš Giannį Antetokounmpo. Mačo pradžia Lietuvos rinktinės aukštaūgiui gynyboje buvo tikrai sėkminga ir būtent to dėka lietuviams pavyko geriau pradėti rungtynes. Vis tik vėliau varžovai prie to prisitaikė ir varžovų žvaigždė įsibėgėjo. Dėl šios idėjos Lietuva kentėjo puolime, kadangi graikai tiesiog galėjo spaustis baudos aikštelėje, o lietuvių puolimas tapo nesunkiai nuspėjamas.
#2 Margiris Normantas (14 min., 5 tšk., 1 atk. kam., 4 rez. per., 3 kld., 3 naud. bal.. Įvertinimas – 5.
Akivaizdu, kad po patirtos traumos tokie paties M.Normanto kaip čempionato starte jau neišvydome. Vis tik šiame mače gynėjas turėjo itin produktyvią atkarpą trečiojo kėlinio gale, kai dvi iš eilės atakas baigė taškais. Gerai M.Normantas dirbo ir asmeninėje gynyboje, tačiau faktas, kad jam šalia savęs trūko tikro kūrėjo, o jo žaidimas su kamuoliu nekūrė daug progų kitiems.
#3 Arnas Velička (27 min., 12 tšk., 5 atk. kam., 7 rez. per., 3 kld., 16 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Didelė našta ir vėl krito ant A.Veličkos pečių. Norisi pagirti gynėją už darbą prie savojo krepšio, kur jo kamuolio spaudimas buvo itin aukštame lygyje. Puolime gynėjas jau turėjo dvejopų momentų. Buvo net kelios situacijos, kur jis stipriai perskubėjo, tačiau jo iniciatyva puolime vis tiek buvo naudinga. A.Velička sugebėjo nuvesti kamuolį į „low post“ situacijas bei pats sėkmingai atakavo iš toli. Turint omeny, kokia našta krito ant šio gynėjo pečių, jo žaidimas daugiau nei pateisino lūkesčius.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sirgaliai (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
#7 Gytis Radzevičius (25 min., 10 tšk., 2 atk. kam., 3 rez. per., 1 per. kam., 17 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Puolėjas buvo išties produktyvus prie varžovų krepšio. Pradėjo G.Radzevičius susitikimą tiksliu tolimu metimu, vėliau gerai kirto be kamuolio, o galiausiai rinko taškus po atkovoto kamuolio puolime. Savuosius šansus jis išnaudojo gerai ir su funkcijomis susitvarkė. Bėda ta, kad tos funkcijos nebuvo tiek reikšmingos, kad galėtų pakreipti mačo eigą.
#8 Tadas Sedekerskis (24 min., 3 tšk., 5 atk. kam., 3 rez. per., 1 kld., 9 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Lietuva žaidė itin aukštu penketu, tad T.Sedekerskis nemažai žaidė netgi ir „trečiu numeriu“. Vis tik daug pranašumų puolėjas čia neturėjo ir buvo daugiausiai šalia kamuolio. Vienintelius taškus T.Sedekerskis pelnė tiksliu tolimu metimu, o jo žaidimo greitajame puolime ar arčiau krepšio tiesiog neišvydome.
#10 Ąžuolas Tubelis (13 min., 1 tšk., 1 per. kam., -9 naud. bal.). Įvertinimas – 1.
Deja, bet Ą.Tubelio pasirodymas buvo labai nuviliantis ir kažką išspausti čia labai sunku. Nuo pirmųjų minučių aukštaūgis rinkosi blokus arčiau krepšio, o jo tolimi metimai tiesiog skriejo pro šalį. Dešimt pramestų metimų „iš žaidimo“ tapo didžiule problema, o gynyboje aukštaūgiui tokio prasto pasirodymo puolime jau nepavyko.
#15 Laurynas Birutis (4 min., 0 tšk., 1 blk., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Aukštaugio atkarpa buvo tiesiog labai prasta. Puolime L.Birutis nieko nepasiūlė ir buvo stabdomas varžovų, gynyboje kartą sugebėjo blokuoti metimą, tačiau jo keturių minučių atkarpa pralaimėta 9 taškais. Tai pasako labai daug.
#17 Jonas Valančiūnas (31 min., 24 tšk., 15 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 31 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Rungtynės pralaimėtos ir apmaudo daug, tačiau J.Valančiūnas šiame ketvirtfinalyje parodė, kokio lygio žaidėjas jis yra. Ryškiausios komandos žvaigždės vaidmuo šiame čempionate kito pagal varžovų komandos bražą, tačiau būtent ketvirtfinalyje J.Valančiūnas buvo nepamainoma jėga puolime. Lietuva didžiąją dalį taškų kūrė būtent iš žaidimo per J.Valančiūną baudos aikštelėje, o pats kapitonas akivaizdu, kad aikštėje atidavė visą save. Gynyboje teisinosi rizika prieš K.Mitoglou, tačiau varžovų gynėjai pasyvią „2 prieš 2“ gynybą vis tiek baudė. Nepaisant to, J.Valančiūnas nusipelno aukščiausio įvertinimo.
#31 Rokas Giedraitis (12 min., 7 tšk., 1 atk. kam., 1 kld., 1 per. kam., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Pirmas puolėjo įėjimas į aikštę buvo keblus ir išsiskirti kažkuo teigiamu R.Giedraičiui nepavyko. Vėliau jam jau pavyko pasižymėti taškais greitajame puolime bei pataikyti tolimą metimą. Galima teigti, kad kelias turėtas progas puolėjas išnaudojo, tačiau iš tokios patirties ir statuso žaidėjo tokiame mače norėtųsi daugiau. Vis tik ir šiame čempionate R.Giedraitis komandos lyderiu netapo.
#43 Ignas Sargiūnas (14 min., 4 tšk., 1 atk. kam.,1 kld., 2 per. kam., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Akivaizdu, kad I.Sargiūnai teko tvarkytis su nevisai sau būdingomis užduotimis. Tiek žaisti su kamuoliu ir bandyti kurti progas komandos draugams nėra I.Sargiūno stipriausia žaidimo pusė ir iki čempionato jį įsivaizduoti „pirmu numeriu“ buvo sunku. I.Sargiūnas išsiskyrė momentu, kai perėmė kamuolį iš K.Slouko, tačiau netrukus klydo ir pats. Gynėjas yra energijos žaidėjas ir trumpose atkarpose buvo pakankamai naudingas.
#91 Deividas Sirvydis (15 min., 6 tšk.,1 atk. kam., 1 rez. per., 2 kld., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Paskutinis mačas buvo galima sakyti viso D.Sirvydžio čempionato atspindys. Gynėjui sunkiai sekėsi žaisti su kamuoliu, gynyboje taip pat keliskart buvo suvėluota, o tritaškiai nekrito. Vis tik D.Sirvydis prabilo mačo gale ir dar bandė grąžinti intrigą, tačiau du jo pataikyti tritaškiai jau buvo pavėluoti.
Šaltinis:
krepsinis.net