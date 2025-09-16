Irena Starošaitė nustebino visus – priėmė netikėtą iššūkį: norėtų pakartoti

Renginio dalyves stebino net 4 slalomai, kurie ir visko mačiusioms profesionalėms pasirodė nelengvi, lenktynių simuliatoriaus rungtis „Sim“ studijoje, tikslaus važiavimo atkarpa su tikra ralio stenograma, vandens slalomas, o RED GO „Ladies Go“ garaže šį kartą buvo KTK Racing Division komanda, lenktyninkai Austėja Dzikavičiūtė ir Raimundas Žilinskas ir jų automobilis BMW G20 Turbo Cup, kuris šiais metais iškovojo 2-ą vietą TC4 klasėje „Aurum 1006 km“ lenktynėse. Čia dalyvės turėjo kuo greičiau taisyklingai prisisegti saugos diržus ir pasakyti frazę: „Mes už saugumą kelyje ir autosporte!“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
SKULAS „Ladies Go“ orientacinis-pramoginis ralis(65 nuotr.)
Irena Starošaitė priėmė iššūkį
„Ladies Go“ ralio iššūkį pirmą kartą priėmė ir garsi dainininkė Irena Starošaitė, kuriai šturmanavo Lietuvos slalomo čempionė ir vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Kartu važiavo ir jaunosios kartos atlikėja, grupės AKTU lyderė Atėnė Tikkueva.
I. Starošaitė juokėsi, kad ralis pateisino jos lūkesčius ir norėtų pakartoti, tik kitą kartą stipriau jam pasiruoštų: „Kaip pirmąkart, manau, visai neblogai sekėsi. Žinoma, svarbu ekipažas! Sutikau dalyvauti net nežinodama, kaip viskas vyksta, tai netikėtai nuostabiai praleidau dieną!
Žinoma, kitą kartą žinočiau, kaip pasiruošti. Eičiau pas savo šturmanę pamokų!“
Didžiulę vairavimo patirtį turinti ir ja su kitais būsimais vairuotojais besidalijanti O. Židovlenkova gyrė savo ekipažo vairuotoją Ireną Starošaitę ir džiaugėsi pasiektu rezultatu: „Irenai sekėsi tikrai gerai, jei ne kelios klaidos, būtume užėmusios 3-iąją vietą. Bet, manau, 5-a vieta iš 16-os ekipažų „Green“ įskaitoje, kai tokia gausa slalomų, o Irena niekada jų nevažiavusi, jau yra pasiekimas. Nepamirškime, kad mūsų įskaitoje važiavo ir patyrusios dalyvės, kurios atsakingai ruošiasi varžyboms.“
Renginio dalyvės ne tik važiavo pagal Kelio knygą nurodytu maršrutu, bandė įveikti vairavimo rungtis, bet ir vykdė smagias kūrybines užduotis, joms reikėjo sukurti šūkį degalinių tinklui SKULAS, nestandartiškai pasveikinti Jonavą su 275-uoju jubiliejumi, įtraukiant bent vieną jonaviškį, iš kūnų sudėti XADO ženklą, nufilmuoti žurnalo „Stilius“ pristatymą, atrasti old school’o temą atitinkantį daiktą Bagažinių turguje bei daugelį kitų.
Ralio trasa apėmė daugiau nei 100 km ir driekėsi aplink Kauną bei pasiekė Jonavą, dalyvės finišavo prie Kauno marių, Lietuvos motorlaivių federacijos teritorijoje įsikūrusiame „Aqua Spot’e“. Apdovanojimų ceremonija vyko klube TABOO, ten buvo dalijamos taurės ir prizai.
Stilingiausiu ekipažu tapo originaliausiai old school’o temą atspindėjęs ekipažas „Ne ta sankryža – mūsų stilius“.
Pradedančiųjų įskaitoje geriausiai sekėsi jonaviškėms „Trečias dublis“, jos užėmė 3-iąją vietą, 2-oji vieta atiteko „NordSpace blue rockets“, geriausiai iš naujokių sekėsi „Autosabina“ ekipažui iš Kauno.
Mišrioje su vyrais ir vaikais važiuojančiųjų įskaitoje geriausius rezultatus parodė „Ju&Jo“ ekipažas, jis liko 3-ioje vietoje, 2-oji vieta atiteko „Fast & Fabulous“ komandai, o pirmosios vietos taurėmis ir prizais buvo apdovanotos „Motomerginos ir support powered by URMAS“. Jos taip pat užėmė ir 2-ąją vietą absoliučioje įskaitoje.
Profesionalių gretose vyko tikra kova, o geriausiai sekėsi kaunietėms „Ladies in red“, jos užėmė 3-iąją vietą, 2-oji vieta atiteko senbuvėms, šiemet susijungusioms į bendrą ekipažą „Born for dirty rally (united)“, jos užėmė ir 3-iąją vietą absoliučioje įskaitoje, o nenugalimos tiek šioje įskaitoje, tiek ir visame ralyje buvo „Sėlinančios vapsvos“, kurios jau 4 kartą laimi „Ladies Go“ ralį ir nuo kitų metų pereina į naują – veteranių – įskaitą, kurioje nebegalės varžytis dėl absoliučios įskaitos nugalėtojų vardo.
Nugalėtojos dalijosi savo įspūdžiais: „Peržiūrėjus kelio knygą ir susipažinus su užduotimis tapo aišku, jog šįkart paplušėti teks iš peties – net 4 sudėtingi slalomai ant asfalto, vienas ant vandens ir dar papildomos užduotys! Kadangi mūsų „Honda CRX“ – istorinis automobilis be jokių vairavimą palengvinančių sistemų, teko pasikliauti vien savo vairavimo įgūdžiais, kad sėkmingai įveiktume slidžios dangos slalomą, tad čia jaudulio buvo tikrai daug – labai nesinorėjo išslysti iš trasos.
Tačiau kuo sudėtingiau – tuo įdomiau, mums patinka iššūkiai. Taip pat sužavėjo slalomas, kuriame reikėjo važiuoti atbulomis, o labiausiai nustebino slalomas ant vandens. Kiekviename „Ladies Go“ etape būna itin netikėtų užduočių, o tai mums labiausiai patinka ir motyvuoja dalyvauti bei siekti maksimalaus rezultato.
Laimėjome absoliučioje įskaitoje pirmąją vietą, galbūt šįkart magijos ir sėkmės pridėjo skaičius 13 – renginys vyko 13 dieną, o toks yra ir mūsų startinis numeris.
Kadangi tai jau ketvirtoji mūsų pergalė „Ladies Go“ renginiuose, kitais metais varžysimės veteranių klasėje ir nebegalėsime pretenduoti į absoliučią įskaitą, dėl ko šiek tiek liūdna, tačiau ir šį iššūkį priimame.“
Nugalėtojoms atiteko net 500 Eur kuponas SKULAS degalams. Jį įteikė šio degalinių tinklo Kauno regiono vadovas Nerijus Lazdauskas, įskaitų nugalėtojas padėjo apdovanoti Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Lineta Jakimavičienė, kuri jau 3-ią kartą pati išbandė šį ralio formatą ir pradedančiųjų įskaitoje pelnė 3-iosios vietos taurę.
Artimiausias „Ladies Go“ etapas jau spalio 25 dieną vyks Klaipėdoje. Tai jau tradicija tapęs išskirtinio formato renginys Baltijos šalyse „Ladies Go Halloween race“. Šiais metais jo startas numatomas prekybos ir pramogų centre „Akropolis“. Tai lenktynės, kur visi ekipažai pasipuošia Helovyno kostiumais ir važiuoja tik pagal ROADGAMES programėlės žemėlapį, vykdo smagias užduotis ir nestandartiškai leidžia dieną.
Šaltinis:
tv3.lt