Rinktinės išlydėtuvės: Lietuva – Islandija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Lietuviai nugalėjo Estiją, Sakartvelą, Latviją ir Slovėniją bei pasidalino po pergalę su Turkija, o kontrolinių mačų ciklą užbaigs prieš Islandiją.
Islandams pasirengimas klostosi ne taip sklandžiai – jau išsirinkus dvyliktuką, šį pakoregavo Haukuro Palssono trauma. Per keturis draugiškus mačus jie įveikė tik Švediją (73:70), nusileido Italijai (61:87), Lenkijai (90:92) ir Portugalijai (79:83).
Geriausiai pažįstami veidai varžovų gretose – Lietuvoje legionieriaus duoną krimtęs Elvaras Fridrikssonas bei Eurolygos patirties turintys Martinas Hermannssonas bei Tryggvi Hlinasonas.
Tuo tarpu lietuviai pasirengimą tęsia su 15 žaidėjų – R.Kurtinaitis žadėjo tris krepšininkus „atkabinti“ tik pačioje pasirengimo pabaigoje.
Europos čempionatą jo auklėtiniai pradės jau rugpjūčio 27-ąją, Tamperėje sutikdami Didžiąją Britaniją. B grupėje taip pat varžysis šeimininkai suomiai, vokiečiai, juodkalniečiai ir švedai. Islandai D grupėje kausis su Izraeliu, Belgija, Prancūzija, Slovėnija ir Lenkija.
Paskutinį kontrolinį mačą, kuris Alytuje startuos 19.30 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
