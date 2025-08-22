Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Rinktinės išlydėtuvės: Lietuva – Islandija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-08-22 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 18:30

Pasirengimą Europos čempionatui septintuoju kontroliniu maču baigs Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos rinktinė.

Pasirengimą Europos čempionatui septintuoju kontroliniu maču baigs Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos rinktinė.

2

Lietuviai nugalėjo Estiją, Sakartvelą, Latviją ir Slovėniją bei pasidalino po pergalę su Turkija, o kontrolinių mačų ciklą užbaigs prieš Islandiją.

Islandams pasirengimas klostosi ne taip sklandžiai – jau išsirinkus dvyliktuką, šį pakoregavo Haukuro Palssono trauma. Per keturis draugiškus mačus jie įveikė tik Švediją (73:70), nusileido Italijai (61:87), Lenkijai (90:92) ir Portugalijai (79:83).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausiai pažįstami veidai varžovų gretose – Lietuvoje legionieriaus duoną krimtęs Elvaras Fridrikssonas bei Eurolygos patirties turintys Martinas Hermannssonas bei Tryggvi Hlinasonas.

Tuo tarpu lietuviai pasirengimą tęsia su 15 žaidėjų – R.Kurtinaitis žadėjo tris krepšininkus „atkabinti“ tik pačioje pasirengimo pabaigoje.

Europos čempionatą jo auklėtiniai pradės jau rugpjūčio 27-ąją, Tamperėje sutikdami Didžiąją Britaniją. B grupėje taip pat varžysis šeimininkai suomiai, vokiečiai, juodkalniečiai ir švedai. Islandai D grupėje kausis su Izraeliu, Belgija, Prancūzija, Slovėnija ir Lenkija.

Paskutinį kontrolinį mačą, kuris Alytuje startuos 19.30 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

