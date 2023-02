Retas atvejis: nors jautrus sportininko gestas pažeidė taisykles, teisėjas kortelės neištraukė

84-ąją rungtynių minutę M. Kudusas pasiuntė žinutę, kuri palietė visų futbolo aistruolių širdis. Futbolininkas atliko sėkmingą baudos smūgį, o po jo nusirengė marškinėlius, kad parodytų užrašą po jais. Po klubo marškinėliais sportininkas dėvėjo baltus marškinėlius su užrašu „RIP, Atsu“.

Christian Atsu’s last ever goal was a free kick. Mohammed Kudus dedicated his goal today to Atsu after scoring a free kick.



A befitting tribute 🙏🏽🇬🇭pic.twitter.com/7NqsxEIPRv