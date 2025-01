Rekordais pažymėtose varžybose – 14 geriausių sezono rezultatų

Jose pergalėmis džiaugėsi olimpietės Diana Zagainova ir Austra Skujytė, Samanta Machankovaitė pagerino Lietuvos 15-mečių rekordą, o Adas Dambrauskas pakartojo Lietuvos 19-mečių rekordą. Be to, buvo pagerinti 2 varžybų rekordai ir pasiekta net 14 geriausių Lietuvos sezono rezultatų.

Viena iš pirmųjų LLAF taurę atsiėmė trišuolininkė D. Zagainova, kuri varžybose nušoko 13.52 m ir artimiausią konkurentę aplenkė 0.57 m. Tai jau trečias Lietuvos rekordininkės triumfas šiose varžybose per pastaruosius ketverius metus.

„Dvejopi jausmai. Dar niekada taip gerai nesijaučiau sezono atidarymo varžybose. Mano pikas numatytas vasario pabaigoje bei kovo pradžioje, bet šiandien jaučiausi fantastiškai. Visgi, netilpau sektoriuje, todėl 10 minučių iki starto turėjau trumpinti savo įsibėgėjimą. Jaučiu, kad neišpildžiau viso potencialo, bet šuoliai buvo geri. Džiaugiuosi, kad galėjau atidaryti sezoną savo mieste, prie savų žmonių“, – po rungties kalbėjo D. Zagainova. Lengvaatletės pirmas, penktas ir šeštas šuoliai buvo neįskaityti, antro bandymo rezultatas – 13.52 m, trečio – 13.41 m, ketvirto – 13.14 m.

Paprašyta mintimis nusikelti į praėjusius metus D. Zagainova teigė, jog jie buvo įsimintini: „2024 metai buvo labai svarbūs ir ryškūs, o juos vainikavo mano antros olimpines žaidynės. Per atranką į žaidynes perėjau daug sunkumų ir apie save daug sužinojau. Lietuvos čempionatas prieš pat olimpines žaidynes man įsimins ilgam, nes pasiekiau geriausią rezultatą per paskutinius metus. Prie žiauraus spaudimo ir sunkių sąlygų pavyko pasiekti gerą rezultatą, o tai buvo be galo svarbus startas.“

Tada Lietuvos čempionate sportininkė tapo vicečempione (14.10 m), o tai atvėrė duris į Paryžiaus olimpines žaidynes. Jose trišuolininkė finišavo 30-oje vietoje (12.86 m). Be to, D. Zagainova pernai Lietuvai atstovavo ir Europos čempionate, kuriame užėmė 19-ą vietą (13.64 m).

„Kitoks pasiruošimas nei anksčiau, nes įvyko pakeitimai trenerių srityje. Šiuo metu Lietuvoje dirbu su Mariumi Vadeikiu, turiu ir antrą trenerį Laurentą Meuwly. Dabar gaunu daugiau palaikymo ir darbo technine prasme, nes 2 kartus per savaitę vykstu treniruotis pas Marių į Kauną, kur atliekame technines treniruotes. Manau, kad sunkus darbas duos rezultatus. Kadangi pradėjau studijuoti, nusprendžiau praleisti stovyklas ir žiemos sezonui ruoštis Lietuvoje“, – reikšmingus pokyčius apžvelgė varžybų nugalėtoja, kuri pastaraisiais metais Lietuvoje dirbo su Tatjana Krasauskiene.

Viena iš Lietuvos trišuolio vėliavnešių negailėjo pagyrų naujam treneriui, kuris yra ir Lietuvos šuolių rungčių vyr. treneris: „Turiu nemažai patirties darbe su aukščiausio lygio treneriais užsienyje ir ne tik, todėl sąžiningai pasakysiu – nežinojau, kaip viskas bus. Jaudinausi, bet Marius viršijo visus mano lūkesčius. Jis yra šuolių profesionalas ir puikiai supranta, ką daro. Labai džiaugiuosi, kad kalbame ta pačia kalba, todėl mums nėra sunku dirbti. Jis yra užsivedęs, jam įdomu, jis stengiasi ir rūpinasi.“

Lengvaatletė realiai pretenduoja startuoti Europos uždarų patalpų čempionate, kuris vyks kovo 6–9 dienomis Apeldorne (Nyderlandai). Iki šių varžybų D. Zagainova reitingų sistemoje žengė 20-oje pozicijoje, o į čempionatą pateks 18 trišuolininkių. Tai būtų jau ketvirtas sportininkės Senojo žemyno uždarų patalpų čempionatas, kuriame ji tikisi „ne tik dalyvauti, bet ir gerai dalyvauti“: „Žiemos sezonui ruošiuosi, tiesiog kitomis sąlygomis, nes nevykstu į stovyklas užsienyje. Svarbus man tas žiemos čempionatas, vertinu galimybes į čempionatą patekti gerai. Planuoju ne tik dalyvauti, bet ir gerai dalyvauti.“

Vyrų 60 m sprinto rungtyje favorito statusą pateisino A. Dambrauskas, kuris finale distanciją įveikė per 6,64 sek. ir vėl buvo labai arti Lietuvos rekordo (6,62 sek.). Paruošiamajame bėgime lengvaatletis nuotolį nubėgo per 6,75 sek., o jo rezultatas finale yra naujas LLAF taurės varžybų rekordas. Tai antras kartas sprinterio karjeroje, kai jis 60 m nubėga per 6,64 sek. Be to, tai antra A. Dambrausko pergalė šiame sezone iš dviejų galimų – prieš kiek daugiau nei savaitę lietuvis triumfavo varžybose Latvijoje (6,66 sek.).

„Labai gerai vertinu sezono pradžią, rezultatai kaip ir pernai, bet tikslas šiemet kitoks. 2024 metais norėjau bėgti visada greitai, o dabar yra tikslas specifinėse varžybose subėgti greitai. Manau, kad Europos čempionate gali būti dar geriau“, – sakė A. Dambrauskas, kuris tikisi patekti į Europos uždarų patalpų čempionatą. Tai būtų jo debiutinis tarptautinis čempionatas suaugusiųjų grupėje, o šansai tai paversti realybe dideli, kadangi jau iki šio starto sprinteris rikiavosi 36-oje vietoje reitingų lentelėje, kai į čempionatą pateks 40 bėgikų.

Lengvaatletis liko patenkintas LLAF taurės varžybose užfiksuotu rezultatu ir pridūrė, jog spaudimo pagerinti nacionalinį rekordą nejaučia: „Rezultatas tikrai geras, bet buvo daug klaidų, ypač starte. Turiu, kur padirbėti. Savijauta buvo ne pati geriausia, bet susitvarkiau su galva ir kūnu. Man 19 metų, turiu daug laiko pagerinti tą rekordą, tai spaudimas manęs neveikia.“

Konkurencijos netrūko moterų 60 m rungtyje, kur pergalę iškovojo bei asmeninį rekordą pagerino Lukrecija Sabaitytė (7,39 sek.). Finale sprinterė aplenkė Emą Rupšytę (7,43 sek.), Evą Misiūnaitę (7,44 sek.), Modestą Justę Morauskaitę (7,65 sek.), Akvilę Jonauskytę (7,66 sek.) ir Jogailę Petrokaitę (7,69 sek.).

„Labai džiaugiuosi, nesitikėjau. Galbūt anksčiau sezono atidarymo varžybose ir nesu pasiekusi asmeninio rezultato. Seniau konkurencija man trukdydavo, susikaustydavau prie panašaus lygio bėgikių, bet šiandien ji man padėjo. Gal subrendau“, – svarstė Lietuvos 200 m rungties lyderė L. Sabaitytė. Lengvaatletė pridūrė, jog 60 m nuotolio varžybose patinka startuoti tik tada, kai laimi, o pagrindinis fokusas treniruotėse skiriamas olimpinei 200 m rungčiai.

Pernai sportininkė gerino asmeninius rezultatus 60 m, 100 m, 200 m, 300 m rungtyse, be to, debiutavo Europos čempionate (31-a vieta). Nors pasiruošimas šiam žiemos sezonui nebuvo pats sklandžiausias, nes teko rašyti bakalaurą, L. Sabaitytė dabar jau svajoja apie startą Europos uždarų patalpų čempionate, kur reitingų sistemoje balansuoja ties patekimo riba (60 m rungtyje – aut. past.): „Aš įsikeliu svajonę ir bandau jos siekti, o treneris Martas Skrabulis labiau realistas. Jis sako, kad visi sportininkai turi lubas, o kažkada ir aš jas pasieksiu, bet tikiu, kad dar ne dabar.“

LLAF taurės varžybų rekordą pagerino ir pergalę iškovojo Simas Bertašius (1500 m – 3 min. 45,78 sek.), o tarp moterų šioje rungtyje greičiausia buvo Auksė Linkutė (4 min. 34 sek.). 400 m sprinte greičiausi buvo Ema Sarafinaitė (56,87 sek.) ir Lukas Sutkus (48,71 sek.), 800 m distanciją pirmi įveikė Dariuš Križanovskij (1 min. 56,19 sek.) ir Andra Tamašauskaitė (2 min. 13,43 sek.), 3000 m rungtyje nugalėjo S. Machankovaitė (10 min. 27,49 sek.) ir Kevinas Olišauskis (8 min. 42,90 sek.), o 60 m barjerinio bėgimo rungtyje triumfavo Edgaras Benkunskas (8,20 sek.) ir Gabija Klimukaitė (8,48 sek.).

Šuolio į aukštį rungtyje nugalėtojais tapo Gintarė Tirevičiūtė (1.75 m) ir Ignas Bitinas (2.10 m), šuolio į tolį rungtyje pirmas vietas užėmė M. Vadeikis (7.36 m) ir Urtė Kščenavičiūtė (6.01 m), o vyrų trišuolio rungtyje nugalėjo Aurimas Narijauskas (14.58 m). Rutulio stūmimo rungtyje jau aštuntą LLAF taurę iškovojo A. Skujytė (14.31 m), o Simonas Bakanas toliausiai rutulį nustūmė tarp vyrų (17.41 m).

Tarp pirmos klubų grupės komandų pirmavo „COSMA“ (10593), Panevėžio „Žvaigždė“ (9283) ir Šiaulių „Piramidė“ (8516). Antroje grupėje geriausiai sekėsi Vilkaviškio lengvosios atletikos sporto klubui (1662).