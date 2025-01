Vytautas Strolia pateko į persekiojimo lenktynes, broliai Boe kartu nusprendė baigti karjerą

Veteranas numušė visus 10 taikinių ir finišavo per 23 min. 51.0 sek. Norvegas vos 0.4 sek. aplenkė tautietį Sturlą Holmą Laegreidą (1 baudos ratas) ir 2.6 sek. – geriausią formą karjeroje demonstruojantį italą Tommaso Giacomelį (2).

T.Boe po pergalės pranešė, kad šis sezonas jam – paskutinis karjeroje. Vos prieš savaitę tokį patį sprendimą paviešino ir jaunesnysis jo brolis Johannesas Thingnesas.

