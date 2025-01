Būsimo Eimanto Stanionio varžovo agentas: „Stanionis yra rimčiausias priešininkas“

Tai bus didžiausia kova Lietuvos bokso istorijoje, nes ant kortos bus pastatyti 3 pasaulio čempiono diržai (WBA, IBF ir „The Ring“).

J.Ennisas ilgai ragino savo agentą Eddie Hearną surengti diržų „suvienijimo“ kovą. Galiausiai jiems pavyko susitarti su E.Stanioniu, prieš tai „patraukus“ iš kelio kitą E.Hearno klientą Šachramą Gijasovą.

„Normanas su Barriosu yra geri kovotojai, bet Stanionis – tas vienintelis. Jis yra pats rimčiausias varžovas Ennisui. Tai bus didžiulė kova tarp dviejų geriausių dabartinių pusvidutinio svorio kategorijos boksininkų pasaulyje. Šita kova be jokių abejonių išaiškins, kas šiuo metu yra numeris 1 pasaulyje šitoje svorio kategorijoje. Pagarba Stanioniui, nes be jo niekas kitas nenorėjo kautis su „Bootsu“. Galbūt jis pamatė paskutinę Enniso kovą ir pagalvojo, kad įmanoma jį nugalėti“, – žadėjo E.Hearnas.

HUGE FIGHT ‼️ The two best Welterweights in the World battle it out in a brilliant unification match up for the IBF, WBA and Ring belts April 12 Boardwalk Hall, Atlantic City live on @DAZNBoxing #BootsStanionis 🔥 @JaronEnnis pic.twitter.com/eBgnj6QW56