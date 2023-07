Rekordą Meilutytei praradusi italė: „Tai praktiškai vyriškas rezultatas“

Lietuvė pirmą kartą karjeroje viename pasaulio čempionate 50 m ilgio baseine iškovojo 2 aukso medalius. Fukuokoje ji triumfavo ir 100 m plaukime krūtine. Iki šio finalo su R.Meilutyte pasaulio rekordą besidalijusi italė Benedetta Pilato užtruko 30.04 sek. ir tenkinosi bronza.

Tarp jų įsiterpė tituluota amerikietė Lilly King (29.94), kuriai šis sidabras Fukuokoje netikėtai tebuvo pirmasis medalis.

„Prarastas rekordas? Aš iš Rūtos to ir tikėjausi, ypač kai pamačiau, ką ji išdarinėjo 100 m distancijoje. 29.16 sek. – praktiškai vyriškas rezultatas (juokiasi – aut. past.)“, – „OA Sport“ sakė B.Pilato.

Lėčiau už R.Meilutytę Fukuokoje 50 m krūtine plaukė 15 vyrų.

B.Pilato pažymėjo, jog šių metų pasaulio čempionatas buvo kur kas aukštesnio lygio nei pernai

„Visi prognozavo, kad šiemet čempionato lygis kris, bet buvo atvirkščiai. Pernai čempionatas vyko praėjus metams po olimpiados, todėl lygis buvo žemesnis. Šiemet varžovės buvo kur kas pajėgesnės“, – kalbėjo italė.

Apdovanojimų ceremonijoje irgi netrūko šypsenų. R.Meilutytė, išklausiusi Lietuvos himną, vos išsilaikė ant podiumo – L.King jai tiesė ranką, o B.Pilato leipo juokais.

