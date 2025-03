Reaveso ir Dončičiaus duetas vedė „Lakers“ į pergalę

Austinas Reavesas pelnė 30 taškų, o Luka Dončičius pridėjo 21 tašką, 14 rezultatyvių perdavimų ir 9 atkovotus kamuolius.

Dorianas Finney-Smithas pelnė 15 taškų ir pataikė keturis tritaškius, o „Lakers“ pratęsė savo namų pergalių seriją iki aštuonių rungtynių. Po keturių nesėkmių išvykose jie iškovojo dvi pergales iš eilės namuose – prieš Fynikso „Suns“ ir San Antonijų.

Stephonas Castle'as buvo rezultatyviausias „Spurs“ gretose su 23 taškais, o Devinas Vassellas pridėjo 17, iš kurių 15 surinko pirmajame kėlinyje. San Antonijus per paskutines septynias rungtynes pralaimėjo penkis kartus.

L.Dončičius pataikė tik 5 metimus iš 20, tačiau A.Reavesas dominavo su 5 tritaškiais, 7 atkovotais kamuoliais ir 6 rezultatyviais perdavimais. Šios rungtynės buvo perplanuotos iš sausio 11 d., kai Kalifornijos pietus nusiaubė didžiuliai miškų gaisrai.

Ketvirtajame kėlinyje kilo konfliktas tarp Jarredo Vanderbilto ir Jeremy Sochano.

J.Sochanas numetė kamuolį į J.Vanderbiltą po pražangos, o šis jį pastūmė. Abu žaidėjai buvo pašalinti iš rungtynių likus 6:27 iki pabaigos.

