„Real“ žvaigždynas patyrė pirmą nesėkmę Čempionų lygoje, egiptietis kūrė šventę „Liverpool“ fanams

Pirmoje rungtynių pusėje kamuolio kontrolę abi ekipos pasidalino po lygiai (50 proc.), o „Lille“ futbolininkams pavyko atlikti vienu smūgiu daugiau į vartų plotą (2 prieš 3).

Galiausiai pirmajame kėlinyje per teisėjo pridėtą laiką į „Real“ vartus buvo paskirtas 11 metrų baudinys po Edouardo Camavingos žaidimo ranka baudos aikštelėje. Kanadietis Jonathanas Davidas neklydo ir 50 tūkstančių sirgalių stebinčių rungtynes Lilio mieste šventė it pašėlę 1:0.

56-ą minutę aikštėje po keitimo pasirodė „Real“ žvaigždė Kylianas Mbappe, kuris pakeitė 18-metį brazilą Endricką, o šis įsirašė į klubo istoriją ir tapo jauniausiuoju „Real“ futbolininku, pradėjusiu Čempionų lygos rungtynes startinėje sudėtyje (18 metų ir 73 dienos). Jis pagerino ispanui Rauliui Gonzalezui priklausiusį rekordą (18 metų ir 78 dienos).

„Real“ antrajame kėlinyje atliko trigubai daugiau smūgių (9), kai tuo tarpu „Lille“ vos 3. Visgi Ispanijos klubui pralaužti varžovų gynybos bei pasižymėti taip ir nepavyko.

„Lille“ nutraukė „Real“ 36-erių nepralaimėtų rungtynių seriją. „Karališkasis“ klubas patyrė pralaimėjimą pirmą kartą po 258 dienų.

Po pralaimėjimo Carlo Ancelotti auklėtiniai žengia 17-oje vietoje iš 36-ių komandų Čempionų lygoje, o pirmajame ture Lisabonos „Sporting“ 0:2 pralaimėję „Lille“ pakilo į 19-ą.

