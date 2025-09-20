Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Real“ pratęsime nusileido kitam ispanų klubui

2025-09-20 08:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-20 08:15

„EnceStarias“ turnyro pusfinalyje Madrido „Real“ ekipa per pratęsimą 78:83 (21:16, 20:13, 15:14, 13:26, 9:14) nusileido Lugo „Breogan“ klubui.

Madrido klubas pralaimėjo

„EnceStarias“ turnyro pusfinalyje Madrido „Real“ ekipa per pratęsimą 78:83 (21:16, 20:13, 15:14, 13:26, 9:14) nusileido Lugo „Breogan“ klubui.

REKLAMA
0

Madrido komandai Chuma Okeke (4/12 trit.) ir Trey’us Lylesas (7 atk. kam.) įmetė po 14 taškų, Sergio Llullas pridėjo 8(1/5 trit.).

Nugalėtojams Aleksandras Aranitovičius pelnė 15 taškų (5 atk. kam.), Aturas Kurucas (3/6 trit.) ir Keandre Cookas pridėjo po 13, Danko Brankovičius – 11.

Finale Lugo krepšininkai susitiks su Valensijos „Valencia“ ekipa.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų