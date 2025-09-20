„Real“ pratęsime nusileido kitam ispanų klubui

Madrido komandai Chuma Okeke (4/12 trit.) ir Trey’us Lylesas (7 atk. kam.) įmetė po 14 taškų, Sergio Llullas pridėjo 8(1/5 trit.).
Nugalėtojams Aleksandras Aranitovičius pelnė 15 taškų (5 atk. kam.), Aturas Kurucas (3/6 trit.) ir Keandre Cookas pridėjo po 13, Danko Brankovičius – 11.
Finale Lugo krepšininkai susitiks su Valensijos „Valencia“ ekipa.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!